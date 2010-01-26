اجرای 250 برنامه سپاه پاسداران استان قزوین در دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، سرهنگ مهدی طاهرخانی در سومین جلسه ستاد دهه فجرکه عصر سه شنبه در سالن اجتماعات فرمانداری قزوین برگزار شد، اظهار داشت: توجه به کیفیت برنامه‌ها، پرداختن به مبانی ارزشی نظام در برنامه‌های دهه فجر و زنده نگهداشتن یاد و خاطره امام (ره) و شهدای انقلاب اسلامی از محورهای مهم مورد توجه در برنامه‌های دهه فجر امسال است.



وی افزود: آذین ‌بندی وتبلیغات گسترده با موضوعات مهم و محوری انقلاب اسلامی، غبارروبی مزار شهدا، دیدار با خانواده شهدای انقلاب و برنامه‌های فرهنگی و ورزشی ازعناوین مهم برنامه‌های بزرگداشت سالگرد دهه فجر انقلاب اسلامی توسط سپاه است.



فرمانده سپاه ناحیه قزوین خاطر نشان کرد: در برنامه‌های امسال دهه فجر با توجه به توطئه و فشارهای سیاسی و تبلیغاتی مختلف از سوی استکبار و دشمنان خارجی و داخلی، انتظار داریم با حضور پرشور و فراگیر مردم و بسیجیان در برنامه‌های متنوع پیش بینی شده روبرو شویم.



طاهرخانی تصریح کرد: با توجه به آرمان‌ها و ارزش‌های والای انقلاب، شخصیت امام (ره)، دفاع از حریم ولایت فقیه و قانون اساسی این بار نیز مقتدرانه، توطئه‌های دشمن را نقش بر آب کرده و منافقان را روسیاه به زباله ‌دان تاریخ می ‌فرستیم.



طاهرخانی گفت: بصیرت سرلوحه کارها و فعالیتهای بسیجیان است و ما از خدمت به اقشار محروم و مستضعف کوتاهی نخواهیم کرد زیرا هرچه داریم از ایثار و فداکاری مردم محروم است.



به گفته فرمانده سپاه ناحیه قزوین امسال و در ایام دهه فجر بیش از 250 برنامه با رویکردهای مختلف در قزوین اجرا می‌شود که امیدواریم در معرفی دستاوردهای انقلاب به ویژه برای جوانان موثر باشد.

