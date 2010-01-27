علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در مورد بازنشستگی اساتید دانشگاهها یک اشکال قانونی وجود دارد که در زمان وزیر علوم سابق نیز مطرح می شد.

وی افزود: بازنشستگی اساتید در دانشگاهها بر اساس قانون پس از 30 سال خدمت می تواند صورت گیرد و مسئولین دانشگاهها و وزارت علوم نیز با استناد به این قانون نسبت به بازنشسته کردن اساتید اقدام می کنند.

وی اظهار داشت: از این رو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با این رویکرد که دانشگاهها باید از وجود اعضای هیئت علمی به ویژه با رتبه استادی حتی پس از خدمت 30 ساله نیز استفاده کنند درصدد اصلاح قانون بازنشستگی اعضای هیئت علمی دانشگاهها است.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به مهر گفت: بسیاری از اعضای هیئت علمی پس از بازنشستگی هنوز از سلامت جسمی و توانایی لازم برای فعالیت در دانشگاه برخوردار هستند و در دانشگاههای غیرانتفاعی و حتی دانشگاههای خارج از کشور تدریس و فعالیت می کنند. همچنین در برخی موارد مشاهده می شود که آنها اقدام به تأسیس موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی کرده اند. بنابراین دلیلی ندارد که دانشگاههای ما از وجود این اساتید محروم شوند.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تأکید بر اینکه دولت باید با سعه صدر نسبت به بازنشستگی اساتید اقدام کند، گفت: ما در مجلس بر اصلاح قانون بازنشستگی اساتید دانشگاهها تأکید داریم و در این رابطه با وزیر علوم نیز جلسه داشتیم. در این جلسه کامران دانشجو نیز در خصوص اصلاح قانون با ما هماهنگ بود.