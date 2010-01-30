ابهام در واگذاری سهام عدالت به کارگران

غلامرضا حیدری کردزنگنه در گفتگو با مهر در خصوص اقدامات صورت گرفته برای واگذاری سهام عدالت کارگران گفت: در واگذاری سهام عدالت به گروههای مختلف از طریق نهادی که بتواند متولی یک گروه باشد تاکنون 20 مرحله شناسایی و واگذاری سهام عدالت انجام شده است.

رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه این 20 مرحله با شرایط مختلف در حال انجام است، اظهار داشت: برای تمامی این گروهها هیئتهایی که بتوانند وضعیت افراد مشمول دریافت سهام را تایید کنند، مشخص است. هم اکنون برای روستاها شورایی متشکل از بخشداریها و فرمانداریها است که فرم سهام عدالت افراد را تایید می کنند.

کردزنگنه با بیان اینکه افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی توسط نهادهای مربوطه تایید می شوند، افزود: از طریق این دو سازمان لیست افراد مشمول سهام عدالت این دو نهاد به ما ارائه شده است.

کردزنگنه: فرمهای سهام عدالت کارگری تحویل شد

معاون وزیر اقتصاد در مورد وضعیت کارگران نیز بیان داشت: در این ارتباط انجمنهای کارگری متولی نیروی کار کشور در حال ارائه اطلاعات به ما هستند.

وی با ذکراین نکته که فرمهای مربوط به سهام عدالت کارگران به انجمنهای کارگری و همچنین خانه کارگر تحویل شده است، تاکید کرد: کارگرانی که تاکنون موفق به تکمیل و یا ارسال فرم سهام عدالت خود نشده اند می توانند به انجمنهای کارگری سراسر کشور و یا خانه کارگر مراجعه و فرم تحویل بگیرند.

البته پیش از این کردزنگنه اعلام کرده بود که قرار است وزارت کار با همکاری وزارت رفاه، آمار و اطلاعات کارگران بیمه ‌شده را حداکثر تا 5 دی ماه و آمار و اطلاعات کارگران بیمه ‌نشده را نیز تا 12 دی ماه سالجاری در اختیار دبیرخانه ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت قرار دهد.

صالحی: فرمهای سهام عدالت کارگری تحویل نشد

در همین ارتباط ولی الله صالحی عضو شورای عالی کار و نماینده کارگران در این شورا در گفتگو با مهر گفت: با توجه به اینکه قرار است از سوی سازمان خصوصی سازی فرمهای مربوط به سهام عدالت کارگران به ما تحویل شود ولی تاکنون این کار انجام نشده است.

عضو شورای عالی کار اظهار داشت: در زمینه واگذاری سهام عدالت به مردم علاوه بر اجرایی شدن سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، قرار گرفتن واحدهای تولیدی در فضای رشد و رقابت نیز مطرح است.

صالحی افزود: همچنین بحث ایجاد اشتغال و رونق فضای کسب و کار نیز مطرح است تا از این طریق ضمن توسعه روند اشتغالزایی، رتبه کشور در زمینه فضای کسب و کار نیز به استانداردهای جهانی نزدیک شود.

دهقان کیا: ما دهک پنجمی هستیم

در همین حال ، علی دهقان کیا عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در گفتگو با مهر گفت: کارگران جزو دهک پنجم که یارانه و سهام عدالت به آنها تعلق می‌گیرد، شناخته شدند ولی متاسفانه تاکنون برای سهام عدالت کارگران به دلیل روشن نبودن وضعیت دهک و اینکه آمار درستی از مشمولین واقعی این بخش موجود نبوده، اقدامی نشده است.

به آمار تامین اجتماعی استناد نمی کنیم

همچنین محمد پارسا، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور در گفتگو با مهر نیز از بررسی و اعلام نهایی تعداد کارگران مشمول دریافت سهام عدالت توسط وزارت کار و امور اجتماعی تا پایان سالجاری خبر داد و گفت: در این زمینه نمی توانستیم به آمار افراد بیمه شده سازمان تامین اجتماعی استناد کنیم چون آمار بیمه شدگان این سازمان واقعی نیست.

شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در خرداد ماه سالجاری از برنامه ریزی دولت برای واگذاری سهام عدالت به کارگران خبر داده بود به نحوی که طبق برنامه باید بسیاری از واحدهای دولتی که به بخش خصوصی واگذار می شوند، بخشی از سهامشان به صورت سهام ترجیحی به کارگران آن واحد واگذار شود که ارزش بیشتری نیز نسبت به سهام عدالت دارد.