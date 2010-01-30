قانون مقاوم سازی مدارس در بودجه سال 1389 متوقف شده است

علی کریمی فیروزجایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: در بودجه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش، بودجه عمرانی وزارتخانه تا 250 میلیارد تومان کاهش یافته که این اعتبار پاسخگوی پروژه های نیمه کاره این وزارتخانه که حدود هفت هزار مدرسه است نخواهد بود.

پیش از این معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش در نشستی خبری که 6 بهمن برگزار شده بود، عنوان کرد: " هم اکنون 6 هزار و 328 پروژه نیمه تمام در دست ساخت داریم که زمان بهره برداری آن هنوز مشخص نیست."

اگرچه بودجه عمرانی وزارت آموزش و پرورش به گفته معاونت عمرانی این وزارتخانه در دولت نهم تا سه برابر نسبت به دولت هشتم افزایش یافت اما هم اکنون در بودجه سال 1389 به نصف بودجه عمرانی وزارت آموزش و پرورش در سال 1383 رسیده است.



کاهش بودجه عمرانی وزارت آموزش و پرورش نیز در حالی رخ می دهد که به گفته رئیسی، "بودجه سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس در سال 1383، 400 تا 500 میلیارد تومان بوده است که در پایان دولت نهم به یک هزار و 350 میلیارد تومان افزایش یافته و بودجه این معاونت تا سه برابر رشد داشته است." اما هم اکنون با پیشنهاد 250 میلیارد تومان اعتبار برای این بخش توسط دولت، بودجه سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس در سال 1389 به نصف بودجه سال 1383 خواهد رسید.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از توقف اجرای قانون مقاوم سازی مدارس که چهار میلیارد دلار را از ابتدای سال 1384 در اختیار آموزش و پرورش قرار داده بود خبر داد وگفت: دولت در بودجه سال 1389 هیچ پیشنهادی برای تمدید این قانون که مهلت آن تا پایان برنامه چهارم توسعه بود نکرده است.

به موجب قانون مقاوم سازی مدارس که در انتهای دولت هشتم به تصویب مجلس رسید، چهار میلیارد دلار برای بهسازی لرزه ای باید در اختیار آموزش و پرورش قرار می گرفت که تا انتهای برنامه چهارم توسعه که پایان مهلت اجرای این قانون بود، دو هزار و 500 میلیارد تومان آن واریز شده و باقی آن تاکنون اختصاص نیافته است.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اقدامی که مجلس می تواند در این زمینه انجام دهد، تصویب دو فوریت برای تمدید اجرای قانون مقاوم سازی مدارس در برنامه پنجم توسعه است. در واقع دولت می تواند از محل صندوق ذخیره ارزی، رقم باقی مانده برای اجرای این مصوبه را برداشت کند.