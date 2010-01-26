به گزارش خبرنگار مهر در اراک، حجت الاسلام محمدرضا شفیعی عصر سه شنبه در دیدار با مربیان و مسئولان مؤسسات و خانه‌ های قرآنی آشتیان اظهار داشت: این شهرستان با توجه به حضور علمای دینی مطرح در سطح جهان اسلام زبانزد خاص و عام است و این خود می‌ طلبد با نگاه ویژه ‌ای به این شهرستان نگریسته و برنامه ‌های قابل توجه در این شهرستان برگزار شود.

وی اظهار داشت: دوره‌ های مختلف آموزش قرآن کریم، جشنواره قرآنی کودک و نوجوان در مقاطع سنی و رشته‌ های گوناگون و همچنین برگزاری محفل انس با قرآن از برنامه ‌ها اداره کل تبلیغات اسلامی در سال جاری است.

مسئول دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی تصریح کرد: با توجه به بسترهای موجود و زمینه ‌های به وجود آمده باید بیشترین استفاده را از این بسترها کرد و با ایجاد جاذبه ‌ها در این دوره ‌ها افراد جدیدی را جذب کنیم.

حجت الاسلام امیدرضا مبارک ‌آبادی مسئول حراست اداره کل تبلیغات اسلامی نیز گفت: باید توجه کرد بعد از پایان هر دوره و هر مرحله از برگزاری کلاسهای مختلف دوره مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج آن تفسیر شود.

وی افزود: با توجه به برنامه‌ های دشمن مدیریت قرنطینه ‌ای دیگر جایی نداشته و باید ضمن حفظ همه جوانب کار در راستای زنده نگه داشتن اصول اعتقادی و فرهنگی با تمام توان تلاش کرد.

حجت الاسلام مبارک‌ آبادی تبادل نظر و ارائه مشاوره ‌های درست و کامل را از مهمترین عوامل جذب دانست.

کارشناس امور قرآنی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان آشتیان از برگزاری 18 دوره آموزش قرآن کریم در سطوح مختلف در این شهرستان خبر داد.

رضا کاظمی گفت: با توجه به اهمیت و جایگاه قرآن و با توجه به عنایات مسئولان استان و همکاری نهادهای فرهنگی مختلف شهرستان دوره ‌های آموزش مختلف قرآن کریم در این شهرستان برگزار می ‌‌شود.