فشار آمریکا بر ابومازن برای ازسرگیری مذاکرات سازش بدون توقف شهرک سازی

به خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نبیل شعث عضو کمیته مرکزی جنبش فتح و نماینده تام الاختیار در روابط بین الملل این جنبش خاطر نشان کرد : ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین تحت فشارهای آمریکا برای ازسرگیری مذاکرات صلح با اسرائیل بدون توقف کامل شهرک سازی در مناطق اشغالی فلسطین قرار دارد.



وی گفت : دولت آمریکا و جرج میچل فرستاده وی به خاورمیانه، ابومازن و رهبران فلسطین را برای ازسرگیری مذاکرات بدون توقف شهرک سازی تحت فشار قرار داده اند.



این اولین بار است که یک مسئول تشکیلات خودگردان به صراحت از فشارهای دولت آمریکا بر ابومازن برای ازسرگیری مذاکرات سازش با رژیم صهیونیستی پرده بر می دارد.



البته شعث در عین حال مدعی شد رهبران تشکیلات خودگردان فلسطین و جنبش فتح در برابر فشارهای آمریکا و تهدیدهای اسرائیل تسلیم نمی شوند و هرگز وارد مذاکرات در سایه تداوم شهرک سازی به عنوان یک اصل ثابت نخواهند شد.



وی ازسرگیری مذاکرات سازش را به توقف شهرک سازی در کرانه باختری و قدس اشغالی مشروط کرد.

شعث همچنین انتقادهای سران رژیم صهیونیستی از جمله شیمون پرز از ابومازن که به وی درباره بازی با آتش هشدار داده بود، انتقاد کرد.