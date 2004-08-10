گسترش فعاليت جاسوسي و خرابكارانه اسرائيل در عراق

به گزارش خبرگزاري مهر، الوطن عمان در گزارشي اعلام كرد جاسوس ها و مزدوران اسرائيل در كردستان عراق به شكل گسترده فعاليت مي كنند و از آنجا دست به اقدامات خرابكارانه در اين كشور و ايران مي زنند.



عمليات جاسوسي و اطلاعاتي رژيم صهيونيستي حتي يك لحظه هم در شمال عراق بويژه در كردستان متوقف نمي شود، رژيم صهيونيستي با ادعاي اينكه ايران به دنبال توليد سلاح هسته اي است، با راه اندازي شبكه هاي خرابكارانه و رخنه آنها به داخل خاك ايران سعي در پيشبرد اهداف خاص خود دارند.



مزدوران رژيم صهيونيستي با نفوذ به داخل خاك ايران، فعاليت هاي هسته اي ايران را زير نظارت گرفته واطلاعات مربوطه را به تل آويو منتقل مي كنند.



به نوشته الوطن ، موضع آشكار ايران مبني بر آمادگي كامل براي مقابله با تهديدهاي رژيم اسرائيل و پاسخ كوبنده به تجاوز احتمالي اين رژيم ، رعب و وحشت را در ميان محافل صهيونيست بوجود آورده است .



به نوشته اين روزنامه مسعود بارزاني رهبر حزب دمكرات كردستان ماموريت هماهنگ كردن ائتلاف اكراد و اسرائيل را با فراهم كردن حمايت هاي لجستيكي از فعاليتهاي جاسوسي اسرائيل برعهده گرفته است .



الوطن نوشت : اسرائيل به بهانه حمايت از اكراد براي تشكيل دولت مستقل در شمال عراق كه معنايش تجزيه و از هم گسيختگي عراق است، از سال هاي پيش فعاليت هاي جاسوسي خود را در شمال عراق آغاز كرده است.



به نوشته اين روزنامه ، رئيس سازمان اطلاعات نظامي رژيم صهيونيستي با اعتراف به فعاليت گسترده جاسوسي اين رژيم در شمال عراق و منطقه كردستان و فعاليت خرابكارانه عليه ايران مي گويد: ايران عمليات غني سازي اورانيوم را آغاز كرده است و واحدهاي نظارتي و جاسوسي اسرائيل به طور پيوسته با رخنه به داخل خاك ايران اطلاعات جمع آوري مي كنند.



شايان ذكر است در حالي كه اين مقام بلندپايه اسرائيل به فعاليت هاي جاسوسي و خرابكارانه اين رژيم در عراق و عليه ايران اعتراف مي كند، مقامات دولت موقت عراق منكر هرگونه حضور و فعاليت اسرائيلي ها در كشورشان شده اند.



فعاليت جاسوسي و خرابكارانه رژيم صهيونيستي در عراق پس از سرنگوني رژيم صدام و اشغال اين كشور از سوي آمريكا به اوج خود رسيد و اكثر مزدوران و جاسوس هاي اسرائيل براي ردگم كردن و جلوگيري از افشاي فعاليت و هويت خود در پوشش شركت هاي تجاري و بازرگاني در عراق فعاليت هاي جاسوسي را دنبال مي كنند .



در اين باره ، هفته نامه المنار چاپ بيت المقدس فاش كرد كه فعاليت گسترده اسرائيل در منطقه كردستان عراق به پيش از سقوط رژيم صدام برمي گردد.



به نوشته المنار اين فعاليت ها با اجازه مقامات محلي كردستان صورت مي گيرد و رهبران اين منطقه روابط منحصر به فردي با سران اسرائيل دارند.



يكي از فعاليت خطرناك رژيم صهيونيستي ، آموزش كماندوهاي كرد با هدف دامن زدن به درگيري ها و اختلافات قومي و نژادي و ترور شخصيت هاي برجسته فرهنگي ديني و سياسي عراق است.









