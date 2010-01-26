تاکید بر توسعه روابط فرهنگی بین پاکستان و ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه اکسپرس، در دیدار سعید خرازی با شهباز شریف طرفین ضمن یادآوری روابط عمیق و قدیمی تاریخی، مذهبی، فرهنگی و تمدنی بین دو کشور بر ضرورت کمک ایران به پاکستان در مقاطع حساس تاکید کردند.

همچنین دو طرف لزوم توسعه هرچه بیشتر روابط و همکاری همه جانبه در حوزه های تجاری، اقتصادی و فرهنگی تاکید کردند.

امور متعلق به همکاری جاری دوجانبه بین پنجاب و استان خراسان ایران در زمینه های کشاروزی، دامداری، نیرو وغیره از موارد دیگر مطرح در این نشست بین سرکنسول ایران و سر وزیر پنجاب بود.

در این دیدار شهباز شریف ضمن ابراز علاقه برای شرکت در مراسم 22 بهمن اطمینان داد که به زودی وزیری را برای نمایندگی در گروه کاری پیگیری همکاری های دوجانبه در زمینه های مختلف معرفی خواهد کرد.

سرکنسول ایران نیز گفت: سفر سر وزیر پنجاب به استان خراسان، سبب رونق در همکاری بین دو استان و گسترش مناسبات دو کشور شده است.



