به گزارش خبرنگار مهر، مهندس هوشنگ ضیایی در گردهمایی سازمان های غیر دولتی مشارکت کننده در سرشماری حیات وحش که بعد از ظهر روز سه شنبه در سالن سرو پارک پردیسان برگزار شد، افزود: در ایران 520 گونه پرنده، 194 گونه پستاندار، 200 گونه خزنده، 20 گونه دوزیست و هشت هزار گونه گیاه تاکنون شناسایی شده که این فهرست دائم در حال تکمیل شدن است در حالی که حتی در قاره اروپا نیز این تنوع دیده نمی شود.

این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: کشور ما از نظر تنوع زیستی ویژه است، چین خوردگیها، کویرها، تالابها و کوه های واقع در جغرافیای ایران آن را از نظر تنوع گیاهی و جانوری از موقعیت کم نظیری برخوردار کرده است.

ضیایی با انتقاد از وضعیت مدیریت حیات وحش در سه دهه گذشته تاکید کرد: متاسفانه با وجود تنوع بالای جانداران در کشور از نظر حفاظت جزء کشورهای آخر دنیا محسوب می شویم.

در این گردهمایی که اعضای سازمانهای غیردولتی فعال در زمینه حیات وحش و جمعی از متخصصان این حوزه حضور داشتند، نمایندگان سازمانهای حاضر به بیان فعالیتهای خود در شهرها و مناطق مختلف در ارتباط با حفاظت حیات وحش پرداختند.

بنا بر اعلام مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست در این برنامه از سال 1357 تا 1370 هیچ گونه سرشماری منسجمی از حیات وحش ایران انجام نشده است.

اولین سرشماری حیات وحش پس از انقلاب در سال 1376 انجام شد که نتایج آن چندین سال مورد استفاده قرار گرفت.

از سال 1385، برنامه سرشماری حیات وحش به صورت مستمر و هماهنگ در تمامی 30 استان کشور انجام شد که تاکنون سه سال پیاپی سرشماری از حیات وحش توسط کارشناسان ادارات کل محیط زیست استانها و محیط بانان انجام شده است.

آنگونه که در این برنامه اعلام شد هدف از به کارگیری افراد داوطلب به دست آوردن نتایجی دقیق تر از سرشماریها و استفاده از تجربه متخصصان و کارشناسان مستقل حیات وحش در کشور است.

بیش از یکصد نفر نیروی داوطلب و متخصص از 10 بهمن تا 20 اسفند با حضور در 60 منطقه حفاظت شده، پناهگاه حیات وحش و پارک ملی سرشماری حیات وحش را انجام خواهند داد.