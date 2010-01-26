سایپا با 30 نوع محصول در نمایشگاه خودرو اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه خودروسازی سایپا، محمد قهرمانی خضرایی با اعلام این خبر افزود: این گروه با در اختیار گرفتن سالن شیخ بهایی برای تمام شرکتهای زیر مجموعه سایپا و خودروهای سواری و تجاری در مساحتی حدود 2000 متر مربع فضای سرپوشیده و 800 متر مربع فضای باز بزرگترین فضای نمایشگاهی و گسترده‌ترین حضور نمایشگاهی را در بین شرکت کنندگان دارد.

وی گفت: گروه خودروسازی سایپا با همکاری معاونت راهنمایی و رانندگی اصفهان دوره‌ها و کلاس‌های‌ آموزش تخصصی خودرو در بخش CNG و ABS برگزار می‌کند تا بازدیدکنندگان از نحوه عملکرد این سیستم‌ها آشنایی کامل پیدا کنند.