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۶ بهمن ۱۳۸۸، ۱۷:۵۲

سایپا با 30 نوع محصول در نمایشگاه خودرو اصفهان

گروه خودرو سازی سایپا در هشتمین نمایشگاه خودرو اصفهان با بیش از 30 نوع از انواع محصولاتش، بیشترین تنوع محصولی صنعت خودروسازی کشور را به نمایش می‌گذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه خودروسازی سایپا، محمد قهرمانی خضرایی با اعلام این خبر افزود: این گروه با در اختیار گرفتن سالن شیخ بهایی برای تمام شرکتهای زیر مجموعه سایپا و خودروهای سواری و تجاری در مساحتی حدود 2000 متر مربع فضای سرپوشیده و 800 متر مربع فضای باز بزرگترین فضای نمایشگاهی و گسترده‌ترین حضور نمایشگاهی را در بین شرکت کنندگان دارد.

وی گفت: گروه خودروسازی سایپا با همکاری معاونت راهنمایی و رانندگی اصفهان دوره‌ها و کلاس‌های‌ آموزش تخصصی خودرو در بخش CNG و ABS برگزار می‌کند تا بازدیدکنندگان از نحوه عملکرد این سیستم‌ها آشنایی کامل پیدا کنند.

کد مطلب 1024485

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