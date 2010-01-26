سپردن حراست نخست وزیر پاکستان به "بلک واتر" عین بردگی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های پاکستان، "سید منور حسن" خبر اخیر سپردن حراست نخست وزیر به ماموران آموزش دیده بلک واتر را بردگی و نشانه مداخله بیش از حد آمریکا در امور داخلی پاکستان توصیف کرد.

وی افزود: بلک واتر که قاتل امت اسلامی است و سپردن حراست نخست وزیر پاکستان به آن، به منزله به بردگی دادن تمام کشور است.

این فعال پاکستانی در عین حال افزود : این اقدام، محافل میهن پرست و عامه مردم را به شدت نگران کرده است. دولت کنونی سیاستهای پرویز مشرف را در کشور ادامه داده است. ژنرال پرویز مشرف با زدن خنجر به پشت جنبش آزادی کشمیر در سال 2001، به مردم کشمیر خیانت کرد. جماعت اسلامی 5 فوریه را به عنوان روز همبستگی کشمیر گرامی داشته و راهپیمایی و سمینارها در سراسر کشور برگزار خواهد کرد.

سخنگوی سفارت آمریکا در اسلام آباد در واکنش به این خبر گفت که ماموران حفاظت نخست وزیر نه از سوی ماموران بلک واتر بلکه از سوی مربیان پلیس رسمی آمریکا آموزش دیده اند.

شرکت خصوصی بلک واتر با کار ویژه حفاظتهای امنیتی در بحرانی ترین و حساس ترین مناطق جنگی در سراسر جهان در سال ۱۹۹۸ توسط برخی از اعضای سابق نیروی دریایی آمریکا تاسیس شد.

بنا به گفته برخی مقامهای نظامی آمریکا، مزدوران این شرکت تا آن اندازه مجهز و مسلح هستند که می توان تجهیزاتشان را با تجهیزات نیروی دریایی آمریکا مقایسه کرد.

درگیری ها و بحرانهای دامنه دار در عراق و افغانستان این فرصت را برای بلک واتر فراهم آورده است تا حضور پررنگ تری در صحنه های درگیری داشته باشند.

در ماه های اخیر مقامهای عراقی به صورت مکرر درباره آنچه آنها از آن به عنوان شلیک غیرمسئولانه و بی دلیل نیروهای بلک واتر به شهروندان عراقی(که در جنایتی هولناک شماری از آنها به خاک و خون کشیده شدند)، یاد کردند به آمریکایی ها شکایت کرده بودند.

این شرکت همچنین مدتی است فعالیتهای خود را در پاکستان نیز آغاز کرده است.اعتراضات مردم این کشور برای ممنوعیت فعالیت بلک واتر با هر نامی که فعالیت می کند تاکنون به نتیجه ای نرسیده است.