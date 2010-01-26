اتخاذ تدابیر لازم برای تامین اسکناس شب عید مردم

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای راهبری بانکداری الکترونیک در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با حضور تمامی بانکهای دولتی و خصوصی تشکیل شد.

در این جلسه تعداد خطوط ارتباطی شبکه بانکی به 18531 خط ، تعداد کارت‌های بانکی به 75 میلیون ، دستگاه‌های خود‌پرداز (ATM) به 13500 دستگاه وتعداد پایانه‌های فروش (POS) به 950 هزار دستگاه رسیده است.

در این جلسه اهداف کمی ابزارهای نوین تا سال 1392 تعیین شد و نتایج پیشرفت 23 پروژه مطالعاتی توسعه بانکداری الکترونیک ارائه شد، ضمن اینکه اتاق پایاپای اسناد بانکی نیز گزارشی از اجرای آزمایشی موفق الکترونیکی کردن عملیات چک‌های بانکی ارائه کرد.

همچنین در این جلسه اعلام شد سامانه ساتنا انتقال بدون محدودیت وجوه مشتریان از یک بانک به بانک دیگر را به صورت الکترونیکی انجام می‌دهد.

بانک مرکزی تصریح کرد: برنامه‌ریزی مناسب برای تامین نقدینگی و اسکناس شب عید مردم صورت گرفته و مردم می‌توانند اسکناس موردنیاز خود را به صورت شبانه‌روزی از طریق دستگاه‌های خودپرداز و یا شعب بانک‌ها تامین کنند. اسکناس مورد نیاز تمامی بانک‌ها و شعب و دستگاه‌های خودپرداز از هم‌اکنون تامین شده است.