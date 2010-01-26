گفتگو تنها راه حل موضوع هسته ای ایران/ کشورهای غربی انعطاف پذیر باشند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "ما ژائوکسو" سخنگوی وزارت امور خارجه چین از وجود زمان کافی برای دستیابی به راه حلهای دیپلماتیک برای حل و فصل مسائل مربوط به پرونده هسته ای ایران خبر داد.

وی در این رابطه گفت : مذاکره و گفتگو بهترین راه برای پایان دادن به مسائل مطرح شده درباره برنامه هسته ای ایران است. به گفته وی در حال حاضر تلاشهای دیپلماتیک طرفهای گفتگو برای حل مسالمت آمیز این اختلافات همچنان ادامه دارد.

این در حالی است که روز گذشته "پیر للوشه" وزیر امور اروپای فرانسه از اتحادیه اروپا خواست به دلیل آنچه وی "مخالفت ایران با تلاشهای غرب برای حل مسئله هسته ای این کشور" نامید، تحریمهای بیشتری را بر ضد تهران اعمال کند.

ژائوکسو در بخش دیگری از سخنان خود بار دیگر بر ضرورت ادامه روند مسالمت آمیز حل مسائل مطرح درباره برنامه هسته ای ایران و انعطاف پذیری بیشتر کشورهای غربی در این مورد خبر داد.

خاطر نشان می شود که با وجود تاکید همواره ایران بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای خود، آمریکا و همپیمانان غربی اش همچنان بر مواضع مغرضانه خود علیه این برنامه و در برابر سکوت در برابر زرادخانه سلاحهای هسته ای رژیم صهیونیستی پافشاری می کنند که عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب نیز از این برخورد دوگانه غرب از جمله آمریکا انتقاد کرده است.