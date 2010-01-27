مذاکره با چین برای تامین مالی ساخت پالایشگاه گاز

مصطفی کشکولی در گفتگو با مهر با بیان اینکه بر اساس برآوردهای انجام گرفته برای اجرای طرحهای گازی در سال آینده به 5 تا 6 میلیارد دلار منابع مالی و سرمایه ای نیاز است، گفت: فاینانس، وامهای بانکهای داخلی و منابع داخلی از جمله راهکارهای شرکت ملی گاز برای تامین منابع مالی طرحهای گازی است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه هم اکنون مذاکراتی با چند شرکت آسیایی برای تامین فاینانس طرحهای گازی در حال انجام است، بیان کرد: همچنین مذاکراتی با یک شرکت چینی برای تامین منابع ملی ساخت پالایشگاه گازی بید بلند دو انجام شده است.

به گزارش مهر، هم اکنون پیشرفت ساخت پالایشگاه گازی بید بلند دو حدود 12 درصد است که اخیرا برای تامین منابع مالی آن حدود 13 هزار میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

کشکولی در ادامه در خصوص بدهی های گازی صنایع و نیروگاهها، توضیح داد: با توفقی که با شرکت ملی صنایع پتروشیمی انجام شده، هم اکنون بدهی‌های گازی صنایع پتروشیمی صفر شده است.

معاون مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران همچنین با اشاره به وجود مشکلاتی برای پرداخت بدهی های گازی نیروگاههای کشور، تبیین کرد: در حال حاضر نیروگاه‌های کشور حدود 197 میلیارد تومان بدهی به شرکت ملی گاز ایران دارند.