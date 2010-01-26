بودجه 89 باید طرح خدمت، پیشرفت و عدالت را شتاب بخشد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدنبی حبیبی در پایان نشست دبیران این حزب اظهار کرد: طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، اجرای سیاست‌های اصل ‌44 و حرکت در چارچوب چشم‌انداز بیست ساله ایجاب می‌ کند در طراحی مدل محاسباتی بودجه سال ‌89 دقت‌ های مضاعفی صورت گیرد.

وی افزود: اعتنای جدی به مقوله فرهنگ، تکمیل پروژه‌های نیمه تمام، افزایش بودجه عمرانی، حمایت از بخش کشاورزی و عنایت ویژه به جوانان از ویژگی‌های بودجه سال آینده است، امیدواریم مجلس با دقت‌هایی که در پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌ها دارد پروژه خدمت و پیشرفت در دولت دهم را شتاب بخشد.

حبیبی با اشاره به بند ‌٤ بودجه تقدیمی دولت در سال ‌89 بیان داشت: بند ‌٤ بودجه مربوط به تعریف جدیدی از مناسبات مالی دولت و شرکت ملی نفت است، مناسبات مالی شرکت ملی نفت و دولت از اول انقلاب تا سال ‌83 توسط تبصره ‌38 قانون بودجه که یک تبصره دائمی بود مشخص می‌شد، با عدم رعایت این تبصره در دولتهای پیشین به ویژه دولت اصلاحات تغییراتی در آن به وجود آمد.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی ادامه داد: تفریغ بودجه سال‌های پس از سال ‌83 نیز حکایت از عدم رعایت دقیق این مناسبات مالی دارد، پیشنهاد دولت در سال ‌89 کاملا متفاوت است و معلوم نیست بنای این تغییرات چیست؟

وی تاکید کرد: حزب موتلفه اسلامی به زودی نظر خود را به طور مشخص در این مورد اعلام می‌ کند.

وی درباره منشاء زلزله هائیتی و تجربیات به دست آمده از آن تصریح کرد: منابع روسی مدعی شده‌اند که زلزله هائیتی طبیعی نیست و آمریکا با اغراض سیاسی با استفاده از سلاح آب و هوایی موسوم به "هارب" این زلزله را به طور مصنوعی ایجاد کرده است، ما معتقدیم باید یک گروه حقیقت‌ یاب بین‌المللی مستقل برای بررسی صحت این ادعا تشکیل شود.

وی افزود: اشغال نظامی هائیتی پس از زلزله هم شگفتی جهانیان را برانگیخته است، در حالی که مردم هائیتی به کمک احتیاج دارند آمریکایی‌ها به طور وسیع نیروی نظامی در این کشور پیاده کرده‌اند.

حبیبی خطاب به مسئولین تاکید کرد: ما باید آماده باشیم به ویژه درتهران احتمال زلزله‌هایی در مقیاس بالا را بدهیم، اگر از امروز به فکر مدیریت بحران باشیم تلفات و صدمات زلزله را می‌توانیم کاهش دهیم.

وی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد سطح روابط ایران و انگلیس اظهار کرد: نقش تخریبی انگلیس در پیشرفت‌های هسته ای ایران، همراهی و هدایت ضد انقلاب در داخل به ویژه پس از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری، خارج کردن منافقین از لیست تروریست‌ها از جمله عواملی است که ضرورت دارد سطح روابط با لندن کاهش یابد و اگر انگلیس به شرارت‌ها ادامه دهد تا حد قطع روابط باید پیش رفت. اکنون در دولت و مجلس این بحث مطرح است و ما از آن حمایت می‌کنیم.

وی در خصوص اظهارات جدید وزیر خارجه آمریکا و کمک جدید ‌٤٥ میلیون دلاری به یک جریان برای آشوب ‌آفرینی خاطر نشان کرد: انقلابی که ریشه هزار ساله در ایران به دلیل غنای اسلامی دارد و سه دهه در برابر همه قدرت‌های جهان ایستاده است را نمی ‌توان با این بودجه‌ها شکست داد.

وی افزود: این بودجه‌ها برای تعمیر و نگهداری ماشین ضد انقلاب در داخل و خارج است. بعید می‌دانم آمریکایی‌ها خودشان باور داشته باشند با این بودجه‌ها کاری می‌توانند بکنند. در رفراندوم ‌9 دی‌ماه که یک روز تاریخی و ماندگار در تاریخ ایران و اسلام است دشمن پاسخ خود را گرفت.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی تاکید کرد: روی‌های جدیدی به برکت حضور نسل سوم انقلاب درصحنه پدید آمده است که پاسخگوی شرارت‌های دشمن است. دشمن سربازگیری خود را روی نسلی متمرکز کرده است که مدت زیادی است به لحاظ سنی بازنشسته شده‌اند و کاری از آنها ساخته نیست.

وی درادامه خطاب به برخی از نخبگان که هنوزفاصله خود را با مردم و نظام حفظ کرده‌اند گفت: دوپهلو گویی و تردید در پیوستن به مردم و نظام و رهبری مشکل آنها را حل نمی‌کند، مردم در رفراندوم ‌9 دی با آنها اتمام حجت کرده‌اند، به نفع آنهاست که اهانت به مقدسات مردم طی چند ماه اخیر را محکوم کنند و از منافقین و سلطنت‌طلب‌ها و نوکران آمریکا بیزاری بجویند و رای مردم را که میزان است به رسمیت بشناسند.

حبیبی افزود: راهپیمایی ‌22 بهمن در راه است این فرصت خوبی است که به مردم بپیوندند والا مردم در این روز بزرگ که روز جشن پیروزی انقلاب است، حرف آخر خود را خواهند زد.

وی درباره مواضع اصلاح شده برخی افراد در خصوص نفی حکمیت و حل مشکلات از طریق قانون و مقام معظم رهبری گفت: این حرف درستی است که اگر معترضین از اول حکم قانون را گردن می‌نهادند و نظر رهبری را فصل‌الخطاب می‌دانستند اصلا این ناملایمات پدید نمی‌آمد.

وی ادامه داد: سران فتنه باید پاسخگوی فتنه ‌گری‌های خود و آسیب‌هایی که به مردم زده‌اند باشند، تغییر موضع دادن آنها به نفع خودشان است لکن به گونه‌ای باشد که مردم مطمئن شوند که آنها دقیقا صف خود را از فتنه‌ گری جدا کرده‌اند.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در ادامه در خصوص حوادث ناگوار در سیستم حمل و نقل هوایی و ریلی بیان کرد: وزارت راه باید پاسخگوی نگرانی مردم از حوادث پدید آمده باشد، ایمنی پروازها و نیز خطوط ریلی باید تضمین شود تا مردم با خیال راحت سفر کنند.

وی در پایان با اشاره به خبر تولید سوخت ‌20 درصد هسته‌ ای اظهار کرد: پیشنهادات ایران مبنی بر خرید یا معاوضه سوخت ‌3.5 درصد با ‌20 درصد برای این بود که مردم جهان درک کنند که 1+5 حتی برای مصارف پزشکی و دارویی جلوی پیشرفت ایران در زمینه فناوری صلح‌آمیز هسته ای را گرفته است؛ لذا ایران مجبور است در این مورد روی فناوری بومی خود حساب باز کند، اما خوشحالیم که دانشمندان هسته ای به این مطالبه مردم که انرژی هسته‌ ای حق مسلم ماست پاسخ شایسته دادند و دل ملت ایران را در آستانه جشن‌های دهه فجر خوشحال کردند.