به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار محمد ولد عبدالعزیز رئیس جمهور اسلامی موریتانی و هیئت همراه، روابط و همکاری با کشورهای اسلامی را یک اصل در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دانستند و اظهار امیدواری کردند: این سفر سرآغاز مبارکی برای توسعه همکاری های دو کشور در زمینه های مختلف باشد.

ایشان با اشاره به اقدام سال گذشته دولت موریتانی در قطع روابط با رژیم صهیونیستی افزودند: این اقدام، سرمشق خوبی برای برخی دولتهای مدعی عربی است چرا که رژیم صهیونیستی یک خطر عظیم برای دنیای اسلام به حساب می آید که هر روز در فکر توسعه نفوذ و تسلط خود بر منطقه است.

رهبر انقلاب اسلامی جنایات صهیونیستها را در غزه، جراحتی بر پیکر امت اسلامی دانستند و با ابراز تأسف از عملکرد برخی دولتهای اسلامی در این خصوص خاطرنشان کردند: رژیم صهیونیستی با ادامه فشار، محاصره و نسل کشی قصد دارد فلسطین را از حوزه اسلامیت خارج کند که قطعاً نخواهد توانست.

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: مطمئناً روزی خواهد رسید که ملتهای منطقه شاهد نابودی رژیم صهیونیستی خواهند بود و نزدیکی و دوری این زمان، بستگی به عملکرد کشورهای اسلامی و ملتهای مسلمان دارد.

ایشان با اشاره به طمع ورزی کشورهای غربی و خوی سلطه گری آنها افزودند: غربیها هیچ انگیزه همراهی و مساعدت با کشور های اسلامی ندارند و در هرجا قدم گذاشتند فساد و تباهی به همراه آوردند که نمونه واقعی آن، قرار داشتن آفریقا زیر پنجه قدرت غربیها، در صد سال گذشته است.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به طمع آمریکاییها به آفریقا خاطر نشان کردند: آمریکا می خواهد در آفریقا پایگاهی برای استقرار نیروهای مسلح خود ایجاد کند که این خطر بزرگی است و ملتها و دولتهای آفریقایی نباید اجازه دهند خانه و کشورشان پایگاه امریکاییها شود.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به ضرورت ارتقای جایگاه بین المللی کشورهای اسلامی افزودند: برای رسیدن به جایگاه شایسته امت اسلامی لازم است اتحاد و برادری واقعی بین کشورهای اسلامی ایجاد شود ضمن آنکه به قدرتهای سلطه گر بین المللی متکی نشوند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی بر آمادگی ایران برای انتقال تجربیات علمی و صنعتی خود به کشورهای اسلامی از جمله موریتانی تأکید کردند.

در این دیدار که احمدی نژاد رئیس جمهور کشورمان نیز حضور داشت محمد ولد عبدالعزیز رئیس جمهور موریتانی با اشاره به پیشرفت صنعتی، فناوری و علمی جمهوری اسلامی ایران، آن را افتخاری برای مسلمانان برشمرد و گسترش بیش از پیش روابط دو کشور ایران و موریتانی را در تمام زمینه ها خواستار شد.

وی با اشاره به حکمت آموز بودن سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار، از نقش و تلاش جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان برای برقراری صلح و آرامش تشکر کرد.