تحقیق و تفحص از مناطق آزاد نقاط قوت را نمایان می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر محرابیان درباره رای نمایندگان مجلس به تحقیق و تفحص از مناطق آزاد، گفت: این تحقیق و تفحص نقاط قوت عملکرد این مناطق را برای نمایندگان، مسئولان و مردم بیشتر نمایان خواهد کرد.

وزیر صنایع و معادن اظهار داشت: در مجموع انجام تحقیق و تفحص از هر سازمان و دستگاهی فرصتی بوجود می آورد که بر اساس آن نقاط قوت و ضعف نشان داده می شود. انجام تحقیق و تفحص از مناطق آزاد نیز این فرصت را ایجاد می کند که اگر بعضا در نقطه ای کاری به خوبی انجام نشده است، مسئولان با شناسایی آن نقص نسبت به رفع آن اقدام کرده و تلاش بیشتری را در آن حوزه مصروف دارند.

محرابیان ادامه داد: البته در مناطق آزاد کارهای مثبت و بزرگی انجام شده است که انجام این تحقیق و تفحص به معرفی آن کمک خواهد کرد.

گفتنی است، نمایندگان مجلس علیرغم مخالف کمیسیون اقتصادی، با 140 رای موافق درخواست عده ای از نمایندگان برای انجام تحقیق و تفحص از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، صنعتی و تجاری را تصویب کردند.