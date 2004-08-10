كثرت گرايي در مكتب اسلام پذيرفتني نيست

به گزارش گروه دين وانديشه خبرگزاري "مهر" به نقل از سازمان تبليغات اسلامي، در اين برنامه حجت الاسلام سيد احمد خاتمي با اشاره به موضوع دامهايي كه در مسير جوانان گسترده شده است گفت : اين نوع دامها، به سه دسته اعتقادي - اخلاقي و سياسي تقسيم مي شوند . دشمنان در مورد هر يك از اين سه دام به دو طريق عمل مي كنند . دام اعتقادي را در دو شكل تشكيكها و قرائتهاي مختلف از دين ، اخلاقي را با دو روش گسترش فساد و طرح عرفان انزوا ، و سياسي را به دو گونه طرح جدايي دين از سياست و تخريب و تضعيف ولايت فقيه اعمال مي كنند .



خاتمي در تشريح ابعاد متفاوت و متعدد اين دامها با استناد به آيات و روايات ، چگونگي مقابله با آنها را به تفصيل شرح داد و در مورد گسترش فساد در جامعه ، با اشاره به اين كه برخي مواقع عده اي با تحليلهاي مختلف و هدفدار، از كنار مقوله بي حجابي به راحتي مي گذرند ، از متوليان ، خانواده ها و سياستگذاران ، چاره اساسي طلبيد .



وي ضمن انتقاد شديد از مجلات و جرايدي كه مروج فرهنگ بي حجابي در جامعه هستند و با چاپ تصوير زنان غربي در مجلات ، در راستاي بالا بردن فروش خود فعاليت مي كنند ، چاپ رمان هاي فاسد را خطري جدي براي جامعه عنوان كرد .



خاتمي در بخش ديگري از سخنان خود بامحكوميت پلوراليزم ديني يا كثرت گرايي گفت : همواره عده اي به بحث قرائتهاي مختلف از دين دامن مي زنند و آن را يك ضرورت اساسي به حساب مي آورند ، در صورتي كه اين روش به هيچ عنوان در مكتب اسلام پذيرفتني نيست .



در ادامه جلسه سخنراني ، حجت الاسلام خاتمي به پرسش هاي حاضران پاسخ گفت .

