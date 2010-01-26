70 واحد مسکونی مددجویان استان قزوین واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، هدایت صفری عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهار داشت: واحدهای مسکونی ساخته شده بین 40 تا 60 متر مربع مساحت دارند که با هفت میلیون و 500 هزار تومان وام بدون بهره و یک میلیون تومان کمک بلاعوض ساخته و تکمیل شده که در ایام دهه مبارک فجر به نیازمندان روستایی تحت پوشش واگذار خواهد شد.

صفری از توزیع 90 هزار کالا برگ 40 هزار تومانی بین نیازمندان در این ایام هم خبر داد و یادآور شد: توزیع سبد غذایی با 25 هزار تومان کالا برای هر خانوار شامل موادغذایی و خوراکی، برنج، روغن، گوشت به 500 خانوار نیازمند، اجرای 19 عنوان برنامه را از دیگر برنامه های این نهاد در ایام الله دهه فجر است.

مسئول کمیته تعاون وتشکلهای مردمی اظهار داشت: در این کمیته 15 نهاد، سازمان، نهاد مردمی وانجمن مانند اوقاف، بهزیستی، تامین اجتماعی، هلال احمر، صندوق مهر رضا و ابوالفضل، موسسه قرض الحسنه امام علی(ع)، هیئت ایتام، بنیاد بیماریهای خاص، سازمان بازنشستگی، کانون معلولان و آسایشگاه سالمندان عضویت دارند که ضمن برگزاری برنامه های مشترک، برنامه های متنوع اختصاصی نیزدر ایام دهه فجر تدارک دیده اند.

به گفته صفری گلباران مزار شهداء، دیدار با امام جمعه قزوین، خانواده شهدا و ایثارگران دستگاه های عضو، همایش طلاب، دانشجو، زنان سرپرست خانوار، افتتاح سالن ورزشی 72 تن، بازدید از مراکز توانبخشی، برپایی ایستگاه صلواتی، استقرار درمانگاه سیار در روستاها، جشن معلولان، افتتاح پایگاه امداد ونجات، ویزیت رایگان درروستاها، مسابقات کتاب خوانی، برپایی نمایشگاه کتاب، افتتاح هفت شرکت تولیدی و تعاونی مسکن، برگزاری جشنهای انقلاب و غبار روبی مزار شهدا از مهمترین برنامه های دهه فجر است که توسط کمیته تعاون و تشکلهای مردمی اجرا می شود.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی دهه فجر را فرصت مناسبی برای انعکاس عملکرد دستگاه های اجرایی و ایحاد امید و نشاط در جامعه ذکر کرد.

آغاز ساخت 207 واحد مسکونی برای مددجویان

صفری در ادامه با تشریح مهمترین فعالیتهای انجام شده برای مددجویان گفت: در سفر دوم رئیس حمهور به استان ساخت 207 واحد مسکونی برای افراد بی بضاعت مصوب شده است که عملیات ساخت آنها بزودی آغاز خواهد شد.

وی از تحت پوشش قرار گرفتن 56 هزار نفر و 35 هزار نفر از افراد آسیب دیده در استان خبر داد و اظهار داشت: شش هزارو 400 دانش آموز و یک هزار و 200 دانشجو نیز تحت پوشش این نهاد هستند که از مجموع افراد تحت پوشش 68 درصد روستایی و 32 درصد شهری هستند.

مدیر کل کمیته امداد استان قزوین تصریح کرد: یک سوم سالمندان بالای 60 سال استان 23 هزار نفر تحت پوشش قرار دارند.

اجرای هشت هزار و 900 طرح خودکفایی

وی به اجرای هشت هزار و 900 طرح خودکفایی در استان هم اشاره کرد و یادآور شد: در سال آینده تعداد این طرحها به 14 هزار مورد افزایش خواهد یافت.

به گفته صفری به منظور کمک به خودکفایی و اشتغال مددجویان با تشکیل کارگاههای قالیبافی و خیاطی به مددجوان از یک تا 10 میلیون تومان تسهیلات خودکفایی اعطا می شود.

صفری تعداد صندوقهای صدقات مستقر در استان قزوین 100 هزار عدد ذکر کرد و ادامه داد: در سال گذشته دو میلیارد تومان و در 9 ماهه سال جاری یک میلارد و 750 تومان از صندوقها جمع آوری شده است.

وی فعالیتهای فرهنگی، ایجاد بازارچه و نمایشگاه صنایع دستی مددجویان و احیاء صنایع دستی را از مهمترین فعالیتهای سال آینده کمیته امداد امام خمینی استان قزوین اعلام کرد.