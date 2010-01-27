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۷ بهمن ۱۳۸۸، ۹:۳۲

عکسهای مطلایی از لهستان به نمایش درمی‌آید

عکسهای مطلایی از لهستان به نمایش درمی‌آید

عکسهای مستند احمد مطلایی از سفرش به لهستان در خانه هنرمندان به نمایش درمی‌آید.

احمد مطلایی، عکاس در مورد برگزاری این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: حدود 20 اثر در ابعاد 50 در 70 که به صورت سیاه و سفید و رنگی هستند در نمایشگاه به نمایش گذاشته می‌شوند. این عکسها در زمینه مستند اجتماعی و حاصل سفرم به کشور لهستان هستند.

 وی در مورد جزئیات بیشتر نمایشگاه ابراز داشت: سال گذشته برای شرکت در یک جشنواره عکس به لهستان سفر کردم که مجموعه‌ای از آنها را که برگرفته از سه شهر ورشو، وودچ و کرانکوف هستند در خانه هنرمندان نمایش می‌دهم.

مطلایی همچنین گفت که نمایشگاه عکسهای لهستان دومین نمایشگاه انفرادی او محسوب می‌شود و اولین نمایشگاهش شامل عکسهایی درباره ارمنستان بوده‌اند.

این نمایشگاه از شنبه 10 بهمن به مدت یک هفته در خانه هنرمندان برگزار می‌شود و سفیر کشور لهستان و وابسته فرهنگی و مطبوعاتی این کشور نیز در مراسم افتتاحیه حضور دارند.

کد مطلب 1024534

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