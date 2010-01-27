احمد مطلایی، عکاس در مورد برگزاری این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: حدود 20 اثر در ابعاد 50 در 70 که به صورت سیاه و سفید و رنگی هستند در نمایشگاه به نمایش گذاشته می‌شوند. این عکسها در زمینه مستند اجتماعی و حاصل سفرم به کشور لهستان هستند.

وی در مورد جزئیات بیشتر نمایشگاه ابراز داشت: سال گذشته برای شرکت در یک جشنواره عکس به لهستان سفر کردم که مجموعه‌ای از آنها را که برگرفته از سه شهر ورشو، وودچ و کرانکوف هستند در خانه هنرمندان نمایش می‌دهم.



مطلایی همچنین گفت که نمایشگاه عکسهای لهستان دومین نمایشگاه انفرادی او محسوب می‌شود و اولین نمایشگاهش شامل عکسهایی درباره ارمنستان بوده‌اند.

این نمایشگاه از شنبه 10 بهمن به مدت یک هفته در خانه هنرمندان برگزار می‌شود و سفیر کشور لهستان و وابسته فرهنگی و مطبوعاتی این کشور نیز در مراسم افتتاحیه حضور دارند.