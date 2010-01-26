اصل ولایت فقیه محور جمهوری اسلامی است/ ادامه افراط ها نشانه توطئه است

به گزارش خبرگزاری مهر و بر اساس خبر دریافتی ، جمعی ازاستادان علوم سیاسی دانشگاههای قم صبح امروز سه‌شنبه با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار کردند. آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در این دیدار در پاسخ به پرسش‌ها و نظرات جمع حاضر تاکید کرد: اسلام کاملترین مکتب برای اداره همه ابعاد جامعه است و مکتب اهل بیت (ع) محکم‌ترین منبع شناخت اسلام و قرآن است.

وی افزود: انقلاب اسلامی ایران این راه را انتخاب کرده و در بررسی عملکرد سی ساله جمهوری اسلامی، نقاط قوت ناشی از حرکت در مسیر اسلام و نقاظ ضعف مربوط به اشخاص و انحراف آنها از دستورات اسلامی است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با بیان اینکه ساختار نظام اسلامی متکی بر اسلام و سرمایه اعتماد مردم است و هر گونه انحراف از آن می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد، تصریح کرد: اسلامیت و جمهوریت در قانون اساسی جداشدنی نیستند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی در ادامه اصل ولایت فقیه را محور جمهوری اسلامی خواند و گفت: اگر ولایت و جایگاه رهبری آسیب ببیند نمی‌توان آینده خوبی برای کشور متصور بود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در پاسخ به پرسش یکی از حاضران درباره آنچه علت حملات و تخریب علیه وی توسط برخی اشخاص از جمله آقای یزدی خوانده شد، گفت: مهمترین دلیل این حملات، مواضع اینجانب درباره لزوم رعایت حقوق مردم و همچنین دفاع از شخص رهبری و پرهیز از افراط بر اساس عقیده و اعتقاد قلبی‌ام است.

وی افزود: درمورد سخنان اخیر آقای یزدی همانگونه که قبلا هم گفتم جوابم تا کنون به سخنان توام با عصبانیت وغرض‌آلود ایشان سلام بوده است، ولی با صحبت‌های دیروز ایشان و اطلاعات رسیده، این بار بوی توطئه به مشام می‌رسد و درباره مسائل ایشان در زمان امام راحل و درجلسه انتخاب رهبری بعد از ارتحال امام و درقوه قضاییه به صورت کتبی مطالبی را گوشزد خواهم کرد.

آیت الله هاشمی رفسنجانی همگان به ویژه فعالان در عرصه سیاست را به رعایت اخلاق و تقوا دعوت کرد و گفت: رعایت نکات اخلاقی، توصیه‌های اسلام و نحوه عملکرد ائمه در برخورد با مسائل جامعه و مردم می‌تواند نظام اسلامی را به عنوان الگوی جهانی مطرح سازد.

دراین دیدار برخی استادان با بیان نکاتی درباره جامعه اسلامی از دیدگاه نظری و عملی و همچنین تجربه حکومت اسلامی در سی ساله اخیر در ایران، نظراتشان را مطرح کردند.