غلامعلی طاهری از مشاوران معاونت تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از راه‌اندازی مجدد اتاقهای گپ موزه هنرهای معاصر به مهر خبر داد و گفت: "چند جلسه از اتاقهای گپ موزه برگزار شد و چون مکانی برای ارائه نظرات و نقد و بررسی هنرمندان، صاحبنظران و دانشجویان بود توانست فضای مناسبی برای تعامل بیشتر در این زمینه ایجاد کند. ولی با توجه به اینکه حجم فعالیتهای تجسمی و نمایشگاههایی افزایش یافت و از سوی دیگر اهالی هنرهای تجسیم نیزهر یک مشغله‌های خاص خود را داشتند قرار شد این جلسات برای مدتی متوقف شوند.

وی ادامه داد: به دلیل موفقیت این نشستها تصمیم داریم با برنامه‌ریزیهای جدید از سال 89 باردیگر اتاقهای گپ را راه‌اندازی کنیم. با توجه به اینکه از سال آینده هیچ نمایشگاه موسمی در موزه برگزار نمی‌شود و قرار است برنامه‌های ثابت‌تری داشته باشیم این نشستها می‌تواند در یک محیط و فضای آرامتر و با پشتوانه علمی‌تری برگزار شوند."

برگزای نشستهایی با حضور صاحبنظران و هنرمندان از 20 خرداد و همزمان با نمایشگاه گنجینه آثار موزه هنرهای معاصر در این مکان آغاز و دو فضای در نگارخانه‌های 5 و 6 موزه برای ایجاد اتاق گپ هنری در نظر گرفته شده بود.



همچنین حدود 25 عنوان مانند چالش میان سنت و مدرنیسم، اقتصاد هنر، نقش هنر در زندگی فردی و اجتماعی مردم، جایگاه هنر ایران در منطقه و جهان، نگارخانه‌داران و نقش آنها در گسترش هنر، بررسی گرافیک شهری، تعهد در هنر برای میزگردهایی انتخاب شد تا صاحبنظران بر اساس علاقه خود از میان عناوین طرح شده دست به انتخاب بزنند و در میزگرد شرکت می‌کنند. حال قرار است این نشستها با وقفه‌ای چند ماه بار دیگر در موزه هنرهای معاصر برگزار شوند.