رشد پولشویی و پولهای سیاه در غرب موجب نگرانی فزاینده است

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی در این دیدار با اشاره به جایگاه مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان ملل اظهار داشت: این بخش از سازمان ملل اهمیت و جایگاه مهمی در مبارزه با مواد مخدر داشته و دارد.

وی گفت: ایران در مبارزه با این پدیده در خاکریز مقدم قرار دارد و رویکرد این سازمان می ‌تواند آثار و پیامدهای فراوانی در عرصه اجتماعی به ‌ویژه جوانان و حفظ سلامت آنان ایفا کند.

وزیر امور خارجه کشورمان با تبیین ضرورت‌های جدید در مبارزه با مواد مخدر خاطرنشان کرد:‌ آسیب ‌شناسی واقعی اقدامات به عمل آمده در مبارزه با مواد مخدر نشانگر چشم‌انداز واقعی نتایج عملی اقدامات طی هشت سال گذشته است متاسفانه با رشد چندین برابر تولید مواد مخدر در افغانستان، این امر موجب سئوالات فراوانی در افکار عمومی جهان شده که چه عواملی موجب رشد مواد مخدر شده است.

وی افزود: درسال‌های گذشته بیش از چهارهزار نیروی جمهوری اسلامی ایران در این راه به شهادت رسیده‌اند. ما مسئولیت های خود را به نحوی همه جانبه انجام داده‌ایم ولیکن دولت‌های مسئول به ‌ویژه انگلیس در مبارزه با مواد مخدر در افغانستان به جای انجام مسئولیت های خود، زمینه رشد تولید مواد مخدر را فراهم کرده است.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به رویکردهای غیرمناسب قدرت‌های بزرگ در افغانستان گفت: جریان پولشویی و رشد پول سیاه که کانون آن درغرب و کشورهای اروپایی رشد یافته، اینک این جریان با مرتبط شدن با پدیده مواد مخدر در افغانستان، موجب نگرانی و سئوال های فراوانی را به وجود آورده است. مهمترین سوال این است که چرا این نقاط ناپیدا و نهان، همچنان لاینحل باقی می‌مانند.

متکی با اشاره به نگرانی موجود نسبت به ساختارها و مکانیزم‌های جاری سازمان ملل و ناکارآمدی روزافزون آن خاطر نشان کرد: سیستم سازمان ملل در پرتو اعمال قدرت و نفوذ آمریکا و انگلیس مدیریت فعلی‌اش دچار آسیب شدید شده است و منزلت فعلی سازمان ملل را با روندی تنزلی روبه ‌رو کرده و موجب ناکارآمدی این سازمان را فراهم ساخته است.

نماینده مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد نیز با ارائه گزارشی از تلاش‌های این سازمان در عرصه جهانی و منطقه، درباره جایگاه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: ایران در این مبارزه جایگاه بسیار مهمی داشته است. ما از نقش سازنده جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با مواد مخدر تقدیر و تشکر می‌کنیم و نمایندگی ما در تهران یکی از نمایندگی‌های بسیار مهم قلمداد می‌شود.

وی افزود: ما بر این باور هستیم که نقش جمهوری اسلامی ایران در جهت مبارزه با مواد مخدر یک نقش واقعی و جدی است.