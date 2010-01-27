افتتاح 8 مرکز تجاری جدید ایران در دنیا

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عمان، بابک افقهی در حاشیه افتتاح مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در عمان افزود: مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در مسقط عمان، اولین مرکز تجاری ایران در کشورهای همسایه و حاشیه خلیج فارس به شمار می رود که از سوی بخش خصوصی راه اندازی شده است.

معاون وزیر بازرگانی افزود: هدف از افتتاح اینگونه مراکز، کاهش هزینه های تجاری و بازرگانی تجار ایرانی است؛ به این معنا که دولت مصمم است به واسطه توسعه حضور فیزیکی فعالان اقتصادی در بازارهای هدف، توسعه صادرات کالا و خدمات را دنبال کند.

وی تصریح کرد: در مرکز تجاری عمان بخشهای مختلفی در نظر گرفته شده که بر این اساس، فضایی برای تعاملات تجاری تجار دو کشور موجود است، بخش دیگر مربوط به توسعه خدمات گردشگری سلامت است.

به گفته افقهی، عمده اتباع کشورهای حاشیه خلیج فارس علاقمندی زیادی برای درمان بیماریهای خود در ایران دارند که این مرکز کمک خواهد کرد تا با سازماندهی سفرهای انها به ایران، بتوانند از خدمات درمانی جمهوری اسلامی ایران بهره مند شوند.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: در بخش دیگر این مرکز تجاری، محلی برای ارایه خدمات مشاوره ای، حقوقی و فنی به تجار و بازرگانانی که علاقمند به توسعه حضور در عمان هستند، در نظر گرفته شده و در بخش دیگری از این مرکز، در صدد هستیم تا توانمندیهای صدور خدمات فنی و مهندسی کشور را به معرض دید عموم قرار دهیم تا افراد علاقمند، از این توانمندیها اطلاع حاصل کنند.

وی گفت: ایران تاکنون در 4 کشور، موفق به ایجاد مرکز تجاری شده و در کشور عمان بعد از مرکز تجاری ایران در امارات متحده عربی که یک مرکز دولتی به شمار می رود، اولین مرکزی است که به همت بخش خصوصی و حمایت و هدایت دولت، تشکیل شده است.

معاون وزیر بازرگانی ادامه داد: ایران در کشورهای عراق و قزاقستان اخیرا مرکز تجاری به مرحله بهره برداری رسیده است و امید می رود مدلهای مختلفی از ایجاد مراکز تجاری را در کشورهای مختلف توسعه دهیم.