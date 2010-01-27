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۷ بهمن ۱۳۸۸، ۹:۴۷

در گفتگوی مهر با قمصری /

اخراج استاد به دلیل شرکت در تشییع پیکر یک شخصیت سیاسی تکذیب شد

اخراج استاد به دلیل شرکت در تشییع پیکر یک شخصیت سیاسی تکذیب شد

معاون آموزشی دانشگاه تهران گفت: "قطعا هیچگاه عضو هیئت علمی دانشگاه به دلیل شرکت در مراسم تشییع یک شخصیت سیاسی یا مناسبات سیاسی اخراج نمی شود."

سید مهدی قمصری در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سئوال که آیا اخبار برخی منابع خبری درباره اخراج یکی از اساتید با سابقه این دانشگاه به دلیل حضور در مراسم تشییع یکی از شخصیتهای سیاسی صحت دارد یا خیر گفت: "اخراج یک عضو هیئت علمی از دانشگاه دارای ساز و کار خاصی است و اخراج در سیستم دانشگاه به این راحتی امکانپذیر نیست که به دلیل شرکت در یک مراسم یا مناسبت رخ دهد."

معاون آموزشی دانشگاه تهران یادآور شد: "البته بازنشستگی برای اعضای هیئت علمی که دچار رکود علمی هستند ممکن است اتفاق بیافتد که برخی سعی می کنند این نوع بازنشستگی ها را به موارد دیگر ربط دهند."

کد مطلب 1024555

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