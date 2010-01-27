افتتاح 33 طرح آموزشی در استان قزوین در دهه فجر

محمد جواد حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: این طرحها شامل مدرسه پنج کلاسه نبوت جهان آباد تاکستان با سه میلیارد و 990 میلیون ریال، تکمیل سالن ورزشی آوج با دو میلیارد و 584 میلیون ریال، احداث نمازخانه هدف آوج با 962میلیون ریال، احداث سالن ورزشی اردوگاه ضیاء آباد با پنج میلیارد و850 میلیون ریال، مدرسه 9 کلاسه شهید مردانی فارسجین با 9 میلیارد ریال، مدرسه 9 کلاسه شهید حسن طاهرخانی با پنج میلیارد و 60 میلیون ریال، مدرسه شش کلاسه شهید نوری فارسجین با سه میلیارد و 670 میلیون ریال است.

حیدری، خوابگاه باقرالعلوم ضیاءآباد با سه میلیارد و 50 میلیون ریال، نمازخانه هنرستان مصطفی طاهرخانی با 860 میلیون ریال، نمازخانه مدارس شهید محسن لشگری و شبانه روزی شهید چمران رحیم آباد را با یک میلیارد و730 میلیون ریال، سلف سرویس شهید کیایی با دو میلیارد ریال، تکمیل سلف سرویس درافشانی با یک میلیارد و60 میلیون ریال، مدرسه 10 کلاسه دانایی البرز با هفت میلیارد ریال و مقاوم سازی مدرسه اخلاص شهر محمدیه با دو میلیارد ریال را از دیگر پروژه های قابل افتتاح در ایام دهه فجراعلام کرد.



مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قزوین خاطرنشان کرد: در دهه فجر امسال همچنین طرح های مقام سازی مدرسه امام خمینی و حوزه علمیه خواهران بوئین زهرا، احداث مدرسه تیزهوشان و مدرسه شبانه روزی فاطمیه کوهگیر 15کلاسه طارم سفلی با 31 میلیارد و 928 میلیون ریال را از دیگر پروژه های دهه فجر است.



حیدری همچنین گفت: در ایام دهه فجر از مدرسه 12 کلاسه شهید شریفی روستای بشر، مدرسه 9 کلاسه مشارکتی نیک آیین آبیک، مقاوم سازی هنرستان شهید چمران و ساختمان آموزشی فاطمیه، سالن چند منظوره فنی و حرفه ای تاکستان و نمازخانه 120 متری نواب قشلاق آبیک با مجموع 16 میلیارد و 204 میلیون ریال بهره برداری می شود.



وی اضافه کرد: چمن مصنوعی سمائیان آبیک با 650 میلیون ریال اعتبار، مقاوم سازی مدرسه رحیمیان قزوین با دو میلیارد ریال، احداث مدرسه 12 کلاسه مسلم بن عقیل قزوین با 498 میلیون ریال، احداث مدرسه 12 کلاسه شهید مدنی قزوین با پنج میلیارد و 589 میلیون ریال، توسعه و جداسازی مدرسه مشعل دار البرز با یک میلیارد ریال، مدرسه شبانه روزی 18کلاسه آزادگان رازمیان با 10 میلیارد و 492 میلیون ریال، احداث مدرسه سه کلاسه ناصرآباد اسفرورین با 442 میلیون ریال و احداث مدرسه سه کلاسه ساربانک با یک میلیارد و 200 میلیون ریال اعتبار به پایان رسیده و همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضور مسئولان استان افتتاح خواهد شد.

استان قزوین با 210 هزار دانش آموز، 9 هزار و 528 کلاس درس و دو هزار و 209 باب مدرسه دارد.