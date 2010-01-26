ادعای مرکل در خصوص سرنوشت ساز بودن فوریه برای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی هاآرتص، "آنجلا مرکل" صدراعظم آلمان در دیدار با رئیس رژیم صهیونیستی، حمایت کامل کشورش را از این رژیم اشغالگر و مواضع جنگ طلبانه اش بر ضد ایران اعلام کرد.

وی در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با "شیمون پرز" در برلین، ضمن تاکید بر دوستی بسیار نزدیک دولتش با رژیم صهیونیستی، ایران را تهدید کرد که ادامه برنامه هسته ای این کشور می تواند به اعمال تحریمهای بیشتر علیه آن بینجامد.

مرکل در ادامه سخنان خود از ماه فوریه به عنوان ماهی سرنوشت ساز برای تصمیم گیری غرب درباره ایران یاد کرده و مدعی شد که برلین همچنان بر مواضع خود علیه برنامه هسته ای ایران پافشاری خواهد کرد.

صدراعظم آلمان همچنین در بخش دیگری از سخنانش که در واکنش به خواسته مقامهای صهیونیستی برای ممانعت از ادامه برنامه هسته ای صلح آمیز ایران، ایراد می شد از شورای امنیت خواست مسئله تحریمهای بیشتر را در دستور کار نشست آتی خود در مورد ایران قرار دهد.

خاطرنشان می شود که مرکل پس از دیدار اخیر خود با نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز ضمن تاکید بر ادامه سیاستهای ضد ایرانی کشورش مدعی شده بود: اگر دیدگاه ایران درباره فعالیت هسته ای تغییر نکند ما برای اعمال تحریمهای جید علیه تهران اقدام خواهیم کرد.



جوسازی مرکل و دیگر مقامهای غربی بر ضد برنامه هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران در حالی همچنان ادامه دارد که آنها همچنان در برابر فعالیتهای هسته ای نظامی رژیم صهیونیستی که همچنان در حال توسعه زرادخانه مخوف هسته ای خود به عنوان بزرگترین خطر برای امنیت و صلح منطقه ای و جهانی است، سکوتی که نشان دهنده حمایت از این فعالیتهاست، در پیش گرفته اند.