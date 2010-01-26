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۶ بهمن ۱۳۸۸، ۲۲:۰۰

در راس یک هیئت عالیرتبه؛

متکی وارد ایروان شد/ برگزاری نهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی فردا

متکی وارد ایروان شد/ برگزاری نهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی فردا

وزیر امور خارجه کشورمان در راس یک هیئت عالیرتبه سیاسی و اقتصادی سه شنبه شب به منظور شرکت در اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان وارد ایروان پایتخت این کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان با حضور منوچهر متکی رئیس ایرانی این کمیسیون و آرمن موسفیان وزیر انرژی و رئیس ارمنی آن فردا چهارشنبه در ایروان برگزار خواهد شد.

متکی همچنین در دیدارهای دوجانبه با مقامات عالیه ارمنستان پیرامون راههای گسترش و توسعه مناسبات دوجانبه و آخرین تحولات منطقه ای گفتگو و تبادل نظر خواهد کرد.

در نهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ارمنستان قرار است دو کشور درباره انرژی ، حمل و نقل، صنعت، بازرگانی، تجاری و امور بانکی بحث و تبادل نظر داشته باشند.

وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین قرار است هفته آینده برای شرکت در کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه عازم استانبول شود.

 

کد مطلب 1024574

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