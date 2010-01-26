متکی وارد ایروان شد/ برگزاری نهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی فردا

به گزارش خبرگزاری مهر، نهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان با حضور منوچهر متکی رئیس ایرانی این کمیسیون و آرمن موسفیان وزیر انرژی و رئیس ارمنی آن فردا چهارشنبه در ایروان برگزار خواهد شد.

متکی همچنین در دیدارهای دوجانبه با مقامات عالیه ارمنستان پیرامون راههای گسترش و توسعه مناسبات دوجانبه و آخرین تحولات منطقه ای گفتگو و تبادل نظر خواهد کرد.

در نهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ارمنستان قرار است دو کشور درباره انرژی ، حمل و نقل، صنعت، بازرگانی، تجاری و امور بانکی بحث و تبادل نظر داشته باشند.

وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین قرار است هفته آینده برای شرکت در کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه عازم استانبول شود.