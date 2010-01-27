  1. استانها
  2. گلستان
۷ بهمن ۱۳۸۸، ۸:۳۴

روابط تجاری گلستان و افغانستان افزایش می یابد

روابط تجاری گلستان و افغانستان افزایش می یابد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی گلستان با بیان اینکه کشور افغانستان اکنون شریک پنجم تجاری استان است، گفت: سهم استان در تجارت با این استان افزایش می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نادعلی کهنسال عصر سه شنبه در نشست با هیئت تجاری افغانستان در گرگان افزود: فرصتهای خوبی برای سرمایه گذاری در کشور افغانستان مهیاست و مرکز تجاری ایرانیان نیز در این کشور مستقر است.

وی اظهار داشت: بخش صنایع تبدیلی در کشور افغانستان از جمله بخشهایی است که می توان در آن سرمایه گذاری کرد و باید برای توسعه مناسبات با این کشور تلاش شود.

به گفته کهنسال، در 9 ماه گذشته 880 هزار دلار کالا از استان به کشور افغانستان صادر شد که این نسبت به مدت شابه سال قبل کاهش داشته است.

نائب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن گلستان با بیان اینکه کشور دوست و مسلمان افغانستان دارای معادن غنی است بر لزوم توسعه مناسبات با این کشور تاکید کرد.

عباس علیخانی افزود: توسعه زمینه های تجاری، همکاری در بخشهای دامپروری، مرغداری، پرورش ماهی از جمله فرصتهای سرمایه گذاری در افغانستان است.

کد مطلب 1024580

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها