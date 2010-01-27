روابط تجاری گلستان و افغانستان افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نادعلی کهنسال عصر سه شنبه در نشست با هیئت تجاری افغانستان در گرگان افزود: فرصتهای خوبی برای سرمایه گذاری در کشور افغانستان مهیاست و مرکز تجاری ایرانیان نیز در این کشور مستقر است.

وی اظهار داشت: بخش صنایع تبدیلی در کشور افغانستان از جمله بخشهایی است که می توان در آن سرمایه گذاری کرد و باید برای توسعه مناسبات با این کشور تلاش شود.

به گفته کهنسال، در 9 ماه گذشته 880 هزار دلار کالا از استان به کشور افغانستان صادر شد که این نسبت به مدت شابه سال قبل کاهش داشته است.

نائب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن گلستان با بیان اینکه کشور دوست و مسلمان افغانستان دارای معادن غنی است بر لزوم توسعه مناسبات با این کشور تاکید کرد.

عباس علیخانی افزود: توسعه زمینه های تجاری، همکاری در بخشهای دامپروری، مرغداری، پرورش ماهی از جمله فرصتهای سرمایه گذاری در افغانستان است.