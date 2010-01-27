کامیون یا کامیونت ؛ موشکافی حادثه فوت دانشجوی علم و صنعت

به گزارش خبرنگار مهر، میترا رضایی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران عصر روز دوشنبه در محوطه این دانشگاه در اثر برخورد با یک دستگاه کامیونت حامل نخاله ساختمانی جان باخت.

کامیونت بودن یا کامیون بودن وسیله نقلیه ای که برخورد با آن منجر به فوت این دانشجو در صحن دانشگاه علم و صنعت شده است شاید از این جهت اهمیت دارد که کامیون فقط از ساعت 22 تا 6 صبح حق تردد دارد و نه در طول روز.

محمد سعید جبل عاملی در پاسخ به خبرنگار مهر که از وی پرسید کامیون حمل نخاله ساختمانی بر اساس مجوز کدام ارگان در عصر روز حادثه در خیابان دانشگاه تردد داشته است، گفت: "حادثه در کنار کارگاه اتفاق افتاده و در خیابان دانشگاه نبوده است."

وی افزود: "وسیله نقلیه ای که دانشجوی متوفی با آن برخورد کرده است کامیون نبوده بلکه کامیونت بوده است."

رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران با اذعان به اینکه کامیونهای سنگین اصلا در روز اجازه ورود و تردد در دانشگاه را ندارند، تاکید می کند: "کامیونت ها از قوانین مرتبط با تردد کامیون ها تبعیت نمی کنند."

جبل عاملی گفت: "تردد کامیون تابع مقررات شهرداری و شهر است. کامیونهایی که برای حمل نخاله های ساختمانی استفاده می شوند باید از شهرداری مجوز بگیرند و از ساعت 22 تا 6 صبح می توانند تردد کنند."

رئیس دانشگاه علم و صنعت خاطرنشان کرد: "البته کامیون هایی که برای حمل مواد غذایی در طول روز در دانشگاه تردد می کنند مستثنی هستند اما کامیون های مربوط به حمل مصالح ساختمانی از 24 شب تا 4 صبح تردد می کنند."

جبل عاملی حادثه فوت دانشجوی کارشناسی ارشد این دانشگاه در برخورد با کامیونت در محوطه دانشگاه را تلخ ترین حادثه دانشگاه علم و صنعت برشمرد و به مهر گفت: "راننده کامیونت بی احتیاطی کرده است."

وی در حالی که در اظهاراتی صریح این ضایعه را به بی احتیاطی راننده کامیونت نسبت می دهد از شکایت خانواده متوفی از راننده و پیگیری موضوع توسط کمیته ای ویژه از سوی دانشگاه خبر می دهد.