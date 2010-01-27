تجارت بین ایران و افغانستان به شیوه سنتی است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حاجی عبدالهادی فرهنگ شامگاه سه شنبه در حاشیه نشست با بازرگانان گلستان به خبرنگاران در گرگان افزود: براساس آمار دقیق دولتی معاملات تجاری این دو کشور بیش از 600 میلیون دلار است ولی چون از گمرکات مناطق مختلف صادر می شود، بیش از 1.5 میلیارد دلار است.

وی اظهار داشت: برخی گره های کوچک در مبادلات تجاری دو کشور وجود دارد که باید برطرف شود و از طرف وزارت تجارت صنایع افغانستان و بخش خصوصی وعده می دهیم که این مسائل رفع شود.

وی خاطرنشان کرد: درحال حاضر جواز بازرگانان ایران در افغانستان در کمتر از 24 ساعت صادر می شود ولی صدور جواز بازرگانان افغانستان در ایران با مشکل روبروست.

وی خاطرنشان کرد: تجارت بین دو کشور، سنتی است و LC و بانکی نیست و اکثرا به صورت حواله یا دستی انجام می شود.

به گفته فرهنگ، بازرگانان افغانستان به دلیل نداشتن بازرگانی در ایران با مشکلاتی مواجه می شوند و نبود کارت بازرگانی موجب می شود تا هویت تجار با غیرتجار معلوم نشود.

رئیس اتحادیه تجار و سرمایه گذاران افغانستان بیان داشت: متاسفانه شرکتهای افغانی به سختی در ایران ثبت می شود و امیدواریم دولت ایران در این زمینه تلاش بیشتری به خرج دهند.

وی یادآور شد: قوانین افغانستان بسیار سهل و آسان است و تجار ایرانی می توانند بدون شریک افغانی در زمینه ثبت شرکتها و واردات و صادرات فعالیت داشته باشند.

بازارهای افغانستان از دست ایران خارج شده است

رئیس اتحادیه تجار و سرمایه گذاران افغانستان و رئیس بورد عالی تجار ملی افغانستان همچنین گفت: بازار افغانستان از تسخیر ایرانیها خارج شد و اعتبار ایرانیها در بازارهای این کشور از دست رفته است.

فرهنگ افزود: اکنون ایران در بخش مواد غذایی در این کشور حرف اول را می زند و در بخشهای دیگر، بازار از دست این کشور خارج شده است.

وی اظهار داشت: اگر گره های کوچک باز شود اعتباری را که ایرانیان در بازارهای افغانی داشتند دوباره بدست می آورند، اما در بخشهای دیگر به تدریج بازار از دست رفته است.

وی خاطرنشان کرد: باید در صدور روادید، رفت و آمد و سهولت در کار به تاجر کمک شود تا بازرگانی ایران در این کشور رونق گیرد.

بازرگانی افغانستان از مسائل سیاسی جداست

وی گفت: بخش بازرگانی این کشور از مسائل سیاسی جداست و بازرگان سفیر صلح است.

فرهنگ بیان داشت: در استانهایی مانند کابل، مزار شریف، هرات و جلال آباد که تجارت در آن صورت می گیرد، جنگ وجود ندارد و کشورهای مختلف در آن مشغول سرمایه گذاری هستند.

رئیس تجارت عادلانه افغانستان گفت: براساس آخرین ارزیابیها، پنج هزار میلیون دلار مواد معدنی در معادن این کشور تخمین زده شد که نیازمند سرمایه گذاری خارجیها از جمله کشور دوست ایران است.

ولی رحیمی افزود: یکی از مهمترین بخشهای سرمایه گذاری در این کشور بخش معدنی است که نیازمند حمایت و سرمایه گذاری ایرانیها هستیم.

وی اظهار داشت: این کشور یکی از آزادترین قوانین سرمایه گذاری را دارد و امیدواریم مناسبات تجاری این کشور با جمهوری اسلامی ایران افزایش یابد.