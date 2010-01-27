اخبار کوتاه ورزشی گلستان

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، کشتی گیران گلستان در سومین دوره مسابقات کشتی آزاد المپیاد ورزشی ایرانیان موفق به کسب دو مدال برنز شدند.

ادریس کشیری در وزن 60 کیلوگرم و اصغر جبلی در وزن 66 کیلوگرم مدال برنر این دوره از مسابقات را کسب کردند. این مسابقات با شرکت 96 ورزشکار و 12 تیم در مشهد برگزار شد.

نایب قهرمانی گلستان در مسابقات شطرنج المپیاد ایرانیان

گلستان در سومین دوره مسابقات شطرنج بانوان المپیاد ورزشی ایرانیان نایب قهرمان شد. تیم گلستان (متشکل از نیلوفر مزینانی، سحر اثنی عشری، تارا رحیمی، شادی مهیمنی و پریسا صیادی) با 19 امتیاز نایب قهرمان شد. در بخش انفرادی، شادی مهیمنی و پریسا صیادی مدال طلا کسب کردند و 50 ورزشکار در 10 تیم در 7 دور به روش سوئیسی در محل هتل پارک ارومیه به رقابت پرداختند.

مقام سوم بدمینتون گلستان در المپیاد ایرانیان

ورزشکاران بدمینتون گلستان در سومین دوره مسابقات بدمینتون المپیاد ورزشی ایرانیان در بوشهر سوم شدند. در این مسابقات که 11 تیم شرکت داشتند، در بخش انفرادی، محمد حسین حسن زاده و رضا یوسفی برتر شدند.