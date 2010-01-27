ظرفیت میل گرد گلستان 300 هزار تن افزایش می یابد

امین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان، زمان بهره برداری از کارخانه بزرگ نورد فولاد گلستان را اسفندماه سال 88 اعلام کرد و اظهار داشت: ساخت این کارخانه از سال 84 با سرمایه گذاری 400 میلیارد ریال در استان آغاز شد و چهار سال به طول انجامیده است.

محمدی با بیان اینکه نظیر این کارخانه در استان گلستان وجود ندارد، افزود: زیربنای این کارخانه عظیم فولادسازی در گلستان 15هزار مترمربع است که با بهره برداری از آن، سالانه 300 هزار تن انواع میله گرد ساختمانی و صنعتی در استان تولید می شود.

وی خاطرنشان کرد: این کارخانه توانسته است از 290 میلیارد ریال تسهیلات بانک ملی استان استفاده کند و تسهیلات ارزی نداشته و برای 150 نفر نیز اشتغالزایی مستقیم ایجاد کرده است.

مدیرعال شرکت نورد گلستان بیان داشت: تولید میل گرد در کشور به اندازه کافی نیست و ایران از وارد کنندگان این محصول است که با راه اندازی اینگونه واحدها، می توان وابستگی ایران را به واردات کاهش داد.

وی در پایان خواستار ادامه حمایت مسئولان از صنعتگران در استان شد.