روزانه 2700 تن سیمان در گلستان مصرف می شود

محمدرضا حجازی به خبرنگار مهر در گرگان افزود: سیمان مازاد بر نیاز استان به استانهای همجوار یا کشورهای حاشیه دریای خزر ارسال خواهد شد.

وی اظهار داشت: برای ساخت این کارخانه تاکنون هزار و 250 میلیارد ریال هزینه شده و برای تکمیل آن نیز به 130 میلیارد ریال دیگر نیاز است.

وی با بیان اینکه هزینه ارزی این کارخانه نیز 24 میلیون یورو بوده است، اظهار داشت: در صورت رفع مشکل نقدینگی و تامین منابع مالی این کارخانه از سوی سهامداران و بانکها، این پروژه در شهریور ماه سال 89 به طور آزمایشی آغاز به کار می کند.

حجازی، پیشرفت فیزیکی این کارخانه را تاکنون 5/84 درصد اعلام کرد و افزود: در حال حاضر ماشین آلات داخلی و خارجی این کارخانه نصب شده و بخشهای آماده سازی مواد نیز، آماده راه اندازی است و بطور همزمان، کار نسوز کاری ( آجر چینی و بتن ریزی) و برق در داخل دپارتمان انجام شده است.

مدیرعامل کارخانه سیمان پیوند گلستان گفت: 100 درصد سنگ شکن، 66 درصد انتقال مواد و تغذیه و آسیاب مواد ، 100 درصد پیش گرمکن و کوره و خنک کن، حدود 87 درصد آسیابهای سیمان و 100 درصد بارگیر خونه نیز، انجام شده است.

وی اظهار داشت: 49 درصد سهام کارخانه، متعلق به شرکت صنعتی "کاوه پارس" است و 51 درصد در اختیار شرکت سرمایه گذاری "اسپندار" قرار دارد.

به گفته حجازی، مدیرعامل کارخانه سیمان پیوند گلستان گفت: با بهره برداری از این کارخانه، 185 نفر به طور مستقیم و دو هزار و 700 نفر، غیرمستقیم در بخشهای حمل و نقل، معدن، خدمات و صنایع جانبی مشغول به کار می شوند.

مدیرعامل کارخانه سیمان پیوند گلستان، درباره علل تاخیر در بهره برداری از این کارخانه توضیح داد: براساس سیاست دولت مبنی بر واگذاری کارخانجات به بخش خصوصی، این نقل و انتقال و تامین نقدینگی مور نیاز، زمان اجرای کارخانه را به تاخیر انداخت.



وی خاطرنشان کرد: برای ترغیب سرمایه گذاران خارجی در استان باید از آنها حمایت کرد و موانع پیش روی سرمایه گذاران نظیرعوارض سنگین شهرداری، رفع تا سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در استان تشویق شود.