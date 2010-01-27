13 نوع محصول خوراکی در اهواز غیرمجاز اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، این محصولات شامل لوبیای قرمز و مخلوط نخود لوبیا با نشان برکت دریایی، ماش و مخلوط نخود و لوبیا با نشان سلاله دریایی، نمک با نشان آلبوسان تولید شرکت نمک کویر است.

همچنین چای کیسه‌ای با نشان پیان مشهد، چای کیسه‌ای با نشان افق طلایی مشهد، نمک غیر تصفیه‌ با نشان دل نمک، نمک طعام با نشان زرین نشان، آبلیمو با نشان اشک گل، آبغوره با نشان نگین و ظروف یکبار مصرف با نشان طب پلاستیک شاهرود از جمله دیگر مواد غیر قابل مصرف است.



این محصولات به دلیل عدم رعایت ضوابط و استاندارهای تولید، نداشتن مجوزهای بهداشتی، جعل پروانه‌های بهداشتی و آلودگی‌های میکروبی و شیمیایی، غیرقابل مصرف اعلام شده و فعالیت شرکت‌های تولیدکننده غیرقانونی است.

به همین منظور معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از تمامی شهروندان خوزستانی درخواست کرده است تا از خرید این محصولات خودداری کنند و سلامت خود را به خطر نیندازند.