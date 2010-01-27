۷ بهمن ۱۳۸۸، ۸:۳۴

عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون به نقل از خبرگزاری های خارجی به شرح زیر است.

- دولت ایتالیا در صدد اعمال محدودیتهایی درباره پوشش صورت زنان مسلمان است.

- یک کمیسیون پارلمان فرانسه ممنوعیت پوشش نقاب را پیشنهاد داد.

- مخالفت اتاق بازرگانی آمریکا با اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران.

- حزب حق یمن خواستار پذیرش آتش بس الحوثی ها از سوی دولت شد.

- "پیتر مور" گروگان انگلیسی آزاد شده در عراق مدعی شکنجه خود شد.

- سازمان ملل اعلام کرد تنها نیمی از کمک هایی که برای هائیتی درخواست کرده بود را دریافت کرده است.

- وزیر خارجه اوکراین به روابط مثبت کشورش با روسیه خوش بین است

- روسیه و ناتو همکاری های خود را از سر می گیرند روندی که با جنگ اوت سال 2008 در گرجستان قطع شده بود.

- منابع رسمی سئول از شلیک ناوگان دریایی کره شمالی به آبهای مرز دریایی مورد مناقشه دو کره و واکنش متقابل نیروهای کره جنوبی خبر دادند.

- رژیم اسرائیل دانشگاه ارتش تاسیس می کند.

