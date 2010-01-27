طه طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب تصریح کرد: هیچ فردی از اتباع ایران که در مراسم حج به دلیل حمل یا مصرف مواد مخدر دستگیر شده باشد در زندانهای عربستان وجود ندارد و آخرین فرد پیرمردی 70 ساله بود که بعد از تحمل 66 روز زندان به تازگی آزاد شد.

طاهری افزود: این فرد تنها کسی بود که امسال توانست با وجود محافظتها و کنترلها در فرودگاههای ایران، مواد مخدر به عربستان منتقل کند که نهایتا توسط ماموران سعودی به دام افتاد.

این فرد که معتاد به مصرف تریاک است توانست 9 گرم از این ماده مخدر را با موفقیت از فرودگاههای داخلی به بیرون منتقل کند که در نهایت بعد از گذراندن دوره زندان خود بدون آنکه به او اجازه زیارت داده شود به ایران بازگردانده شد.

همه افرادی که از سالهای گذشته به دلیل حمل مواد مخدر در کشور عربستان به زندان افتاده بودند پیش از این آزاد شده اند.

طاهری در ادامه در مورد اینکه آیا دیگر کشورهای مسلمان نیز با چنین مشکلی مواجه هستند گفت: بقیه کشورهای اسلامی معتاد زیاد دارند، اما اینکه پیرمردها و پیرزنهای معتادشان به سفر حج می روند یا نه، اطلاع چندانی ندارم ولی می دانم در برخی از کشورهای اسلامی سختگیرهای زیادی برای ممانعت از سفر افراد معتاد به حج انجام می شود.

اکثر قریب به اتفاق افرادی که به دلیل اعتیاد در عربستان گرفتار می شوند افرادی با میانگین سنی بالا هستند

قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر در رابطه با دلایل رواج مصرف مواد مخدر در میان افراد مسن در کشورمان افزود: مصرف مواد مخدر در ایران پایه سنتی دارد، بیش از 100 سال است که مصرف مواد در میان افراد مسن در کشور ما رواج دارد، بالاخره برخی از آنها موقع سفر حجشان نیز رسیده و می خواهند به این سفر بروند و اگر همراهش نباشد برایش مشکل درست می شود.

چندی پیش نیز سردار نبی الله حیدری رئیس پلیس فرودگاه های کشور در همین رابطه گفته بود: دو کیلو و 100 گرم مواد مخدر از حجاج حج تمتع امسال کشف شد و در این رابطه 107 نفر دستگیر شدند. با توجه به حساسیت پلیس عربستان نسبت به مسئله مواد مخدر طی سال جاری و در حج عمره 160 نفر از مسافران ایرانی در این رابطه بازداشت و به حبسهای طولانی محکوم شدند که از بین 160 نفر بازداشت شده 20 نفر زن بودند.

به گزارش خبرنگار مهر مسئولیت رسیدگی به وضعیت افراد ایرانی بازداشت شده در سفر حج بر عهده کمیته ای متشکل از سازمان حج و زیارت، پلیس بین الملل مبارزه با مواد مخدر و وزارت امور خارجه است.

این کمیته در رایزنیهای خود تلاش می کند با مذاکره با مسئولان سعودی افراد بازداشت شده را برای ادامه گذراندن دوره محکومیت یا مجازات مجدد به داخل کشور منتقل کند.