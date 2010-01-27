هیئت امنایی شدن بزرگترین مجتمع بیمارستانی کشور شکست می خورد

محمد شریفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اداره مجتمع بیمارستانی امام خمینی به صورت هیئت امنا از امروز در حالی کلید خورد که وزیر بهداشت روز دوشنبه در جمع پرستاران وعده داده بود ساختار اداره بیمارستانهای هیئت امنایی اصلاح شود.

دکتر مرضیه وحید دستجردی روز دوشنبه در همایش سازمان نظام پرستاری با تایید ضمنی این موضوع که نقش پرستاران در تشکیلات سازمانی بیمارستانهای هیئت امنایی کمرنگ است خطاب به پرستاران گفت که "در چارت تشکیلاتی بیمارستانهای هیئت امنایی آنچه که مد نظر شماست ارائه و اصلاح خواهد شد."

دبیرکل خانه پرستار با اشاره به حضور بیش از هزار نفر کادر پرستاری در مجتمع بیمارستانی امام خمینی گفت: اجرای این طرح در بزرگترین مجتمع بیمارستانی کشور عوارض مختلفی در پی خواهد داشت چرا که این طرح با شیوه ای که در حال حاضر اجرا می شود کاملا تبعیض آمیز و استثمارگونه است.

وزیر بهداشت با تاکید بر ضرورت مشارکت پرستاران در اداره امور نظام سلامت کشور خواستار استفاده لازم از خدمات پرستاران در سیاستگذاری، مدیریت و فعالیتهای اجرایی شد.

اجرای این طرح با شیوه ای که در حال حاضر اجرا می شود، کاملا تبعیض آمیز و استثمارگونه است شریفی مقدم

دبیرکل خانه پرستار به بحث غیر کارشناسی بودن آیین نامه اجرایی و طراحی ساختار بیمارستانهای هیئت امنایی اشاره کرد و افزود: زیرساخت بیمارستانهای هیئت امنایی همان طرح کارانه است که قرار است در این بیمارستانها به دو تا سه برابر سایر بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی برسد.

بر اساس مصوبه دولت طرح کارانه در بیمارستانهای هیئت امنایی تا 6/3 K افزایش می یابد که البته سهم بیمار از پرداخت هزینه ها زیاد نمی شود و مابه التفاوت آن را دولت پرداخت می کند.

شریفی مقدم با اشاره به اینکه 65 درصد از این کارانه به صورت مستقیم به پزشکان اعضای هیئت علمی در این بیمارستانها تعلق می گیرد و 15 درصد نیز به صورت غیرمستقیم به همین پزشکان می رسد گفت: 20 درصد باقیمانده بین سایر گروههای غیر پزشکی در بیمارستانهای هیئت امنایی تقسیم می شود که 80 درصد کادر بیمارستان را تشکیل می دهند.

دکتر شهاب الدین صدر رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز با اشاره به به نبود پرستاران در ترکیب بیمارستانهای هیئت امنایی خواستار اصلاح آیین نامه اداره این بیمارستانها شده و عنوان داشته که در اداره بیمارستانها به شیوه هیئت امنایی حضور نداشتن پرستار در این ترکیب نوعی ایراد است و باید اصلاح شود.

دبیرکل خانه پرستار با تاکید بر اینکه میزان اختلاف درآمدها در بیمارستانهای هیئت امنایی تا صد برابر افزایش خواهد یافت گفت: با اجرای طرح کارانه در این بیمارستانها سهم پرستاران از 50 هزار تومان به صد هزار تومان و پزشکان از 10 میلیون تومان به 20 میلیون تومان می رسد که در هیچ کجای دنیا چنین اختلاف درآمدی برای کادر درمانی قائل نیستند.

شریفی مقدم ادامه داد: معتقدم بیمارستانها با طرح هیئت امنایی به مثابه بازاری می شوند که البته منافع آن تنها در جیب تعداد محدودی از هیئت علمی این بیمارستانها می رود و در نتیجه این طرح با شیوه فعلی محکوم به شکست است.