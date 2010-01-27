  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۷ بهمن ۱۳۸۸، ۸:۳۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

سرانه پیشگیری از اعتیاد دانش آموزی ؛ ایران نیم دلار ، دنیا 20 دلار

سرانه پیشگیری از اعتیاد دانش آموزی ؛ ایران نیم دلار ، دنیا 20 دلار

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با ابراز تاسف از بودجه سه میلیارد تومانی پیشگیری از اعتیاد دانش آموزان در ایران گفت: در دنیا برای پیشگیری از اعتیاد به ازای هر دانش آموز 20 دلار هزینه می کنند و این رقم در ایران به ازای هر دانش آموز نیم دلار است.

علی عباسپور تهرانی فر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دو دهم درصد معتادان کشور را دانش آموزان تشکیل می دهند گفت: انکار وجود اعتیاد در بین دانش آموزان تنها پاک کردن صورت مسئله است و هیچ کمکی به حل وضعیت موجود نمی کند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه آماری وجود دارد که نمی‌توان ‌آنها را بیان کرد افزود: هم اکنون ایران به دلیل همسایگی با افغانستان در مرکز سونامی مواد مخدر جهان قرار دارد و حجم زیادی از مواد مخدر وارد کشورمان می‌شود.

پیش از این جلسه مشترکی با حضور مسئولان وزارت آموزش و پرورش و ستاد مبارزه با مواد مخدر در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی برای بررسی وضعیت اعتیاد در مدارس برگزار شد.

نماینده مردم تهران در مجلس با تایید سخنان وزیر آموزش و پرورش مبنی بر عدم حضور 30 هزار دانش آموز معتاد در مدارس تصریح کرد:  به هرحال باید واقعیتهای اعتیاد دانش آموزان را پذیرفت و آنها را انکار نکرد و برای جلوگیری از گرایش دانش آموزان به مواد مخدر دولت باید در لایحه بودجه سال 89 اعتبار مناسبی را برای تامین نیروی انسانی و ارائه آموزش در این زمینه اختصاص دهد.

عباسپور با تاکید بر اینکه باید خانواده ها و دانش آموزان نسبت به خطرات مواد مخدر آگاه شوند ادامه داد:  مدارس ما در معرض خطر شدید گرایش دانش آموزان به مواد مخدر که تنوع آنها نیز زیاد است قرار دارند و انجمن اولیا و مربیان باید نقش بی بدیلی را در این باره ایفا کند. 

نماینده مردم تهران با بیان اینکه اعتیاد دانش آموزان به مرحله بحرانی نرسیده و قابل کنترل است گفت: کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس موضوع اعتیاد دانش آموزان و برنامه های وزارت آموزش و پرورش در این باره را طی جلسات بعدی دنبال خواهد کرد.

در ایران بیش از 14 میلیون دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی درس می خوانند و موضوع ابتلا به اعتیاد و مصرف مواد الکی و سایر آسیبهای اجتماعی همواره مورد توجه آسیب شناسان اجتماعی قرار داشته است.
کد مطلب 1024600

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها