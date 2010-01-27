سرانه پیشگیری از اعتیاد دانش آموزی ؛ ایران نیم دلار ، دنیا 20 دلار

علی عباسپور تهرانی فر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دو دهم درصد معتادان کشور را دانش آموزان تشکیل می دهند گفت: انکار وجود اعتیاد در بین دانش آموزان تنها پاک کردن صورت مسئله است و هیچ کمکی به حل وضعیت موجود نمی کند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه آماری وجود دارد که نمی‌توان ‌آنها را بیان کرد افزود: هم اکنون ایران به دلیل همسایگی با افغانستان در مرکز سونامی مواد مخدر جهان قرار دارد و حجم زیادی از مواد مخدر وارد کشورمان می‌شود.

پیش از این جلسه مشترکی با حضور مسئولان وزارت آموزش و پرورش و ستاد مبارزه با مواد مخدر در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی برای بررسی وضعیت اعتیاد در مدارس برگزار شد.

نماینده مردم تهران در مجلس با تایید سخنان وزیر آموزش و پرورش مبنی بر عدم حضور 30 هزار دانش آموز معتاد در مدارس تصریح کرد: به هرحال باید واقعیتهای اعتیاد دانش آموزان را پذیرفت و آنها را انکار نکرد و برای جلوگیری از گرایش دانش آموزان به مواد مخدر دولت باید در لایحه بودجه سال 89 اعتبار مناسبی را برای تامین نیروی انسانی و ارائه آموزش در این زمینه اختصاص دهد.

عباسپور با تاکید بر اینکه باید خانواده ها و دانش آموزان نسبت به خطرات مواد مخدر آگاه شوند ادامه داد: مدارس ما در معرض خطر شدید گرایش دانش آموزان به مواد مخدر که تنوع آنها نیز زیاد است قرار دارند و انجمن اولیا و مربیان باید نقش بی بدیلی را در این باره ایفا کند.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه اعتیاد دانش آموزان به مرحله بحرانی نرسیده و قابل کنترل است گفت: کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس موضوع اعتیاد دانش آموزان و برنامه های وزارت آموزش و پرورش در این باره را طی جلسات بعدی دنبال خواهد کرد.

در ایران بیش از 14 میلیون دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی درس می خوانند و موضوع ابتلا به اعتیاد و مصرف مواد الکی و سایر آسیبهای اجتماعی همواره مورد توجه آسیب شناسان اجتماعی قرار داشته است.