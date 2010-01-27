تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهار‌شنبه هفتم بهمن سال 1388 هجری شمسی مصادف است با یازدهم صفر سال 1431 هجری قمری و برابر است با بیست و هفتم ژانویه سال 2010 میلادی.

- مجمع عمومی فدراسیون ژیمناستیک با هدف بررسی تقویم اجرایی سال 89 و ارائه گزارش رئیس، کمیته ها و خزانه دار فردا (چهارشنبه 7 بهمن ماه) ساعت 9:30 دقیقه صبح برگزار می شود.

- سومین دوره المپیاد ورزشی ایرانیان امروز هم در رشته‌های مختلف پیگیری می شود.

- دیدارهای هفته دوازدهم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

* پیکان تهران - بازرگانی جواهری گنبد (خانه والیبال - ساعت 16)

* سایپا تهران - ارتعاشات صنعتی ایران (خانه والیبال - ساعت 18)

* خراسان رضوی - سنگ آهن بافق یزد (سالن مهران مشهد - ساعت 16)

* برق کرمان - کاله آمل ( سالن تربیت بدنی کرمان - ساعت 16)

* گل گهر سیرجان - ارومیه (سالن امام علی سیرجان - ساعت 16)

* داماش گیلان - بانک کشاورزی ایران (سالن تختی مجموعه عضدی رشت - ساعت 16)

* پتروشیمی بندرامام - پرسپولیس تهران (سالن والیبال شهرک بعثت - ساعت 16)

- دور برگشت از مرحله نیمه نهایی مسابقات(League Cup) انگلستان امشب با برگزاری دیدار تیم‌های منچستر یونایتد و منچسترسیتی آغاز می شود.

- مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی فوتبال ایتالیا امشب با برگزاری دیدار تیم‌های میلان و اودینزه پیگیری می شود.

- دور برگشت از مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود.

* اوساسونا - راسینگ سانتاندر

* سویا - دپورتیوو لاکرونا

* ختافه - مالاگا

* سلتاویگو - اتلتیکومادرید

- رئیس و دبیرکل فدراسیون فوتبال امروز در نشستی با اعضای کمیته جوانان فدراسیون فوتبال در خصوص روند فعالیت‌های این کمیته بحث و گفتگو می کنند.