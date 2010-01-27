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۷ بهمن ۱۳۸۸، ۸:۵۵

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری ‌مهر - گروه ورزشی: برگزاری دیدارهای هفته دوازدهم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور و همچنین سومین دوره المپیاد ورزشی ایرانیان از اهم رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهار‌شنبه هفتم بهمن سال 1388 هجری شمسی مصادف است با یازدهم صفر سال 1431 هجری قمری و برابر است با بیست و هفتم ژانویه سال 2010 میلادی.

- مجمع عمومی فدراسیون ژیمناستیک با هدف بررسی تقویم اجرایی سال 89 و ارائه گزارش رئیس، کمیته ها و خزانه دار فردا (چهارشنبه 7 بهمن ماه) ساعت 9:30 دقیقه صبح برگزار می شود.

- سومین دوره المپیاد ورزشی ایرانیان امروز هم در رشته‌های مختلف پیگیری می شود.

- دیدارهای هفته دوازدهم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* پیکان تهران - بازرگانی جواهری گنبد (خانه والیبال - ساعت 16)
* سایپا تهران - ارتعاشات صنعتی ایران (خانه والیبال - ساعت 18)
* خراسان رضوی - سنگ آهن بافق یزد (سالن مهران مشهد - ساعت 16)
* برق کرمان - کاله آمل ( سالن تربیت بدنی کرمان - ساعت 16)
* گل گهر سیرجان - ارومیه (سالن امام علی سیرجان - ساعت 16)
* داماش گیلان - بانک کشاورزی ایران (سالن تختی مجموعه عضدی رشت - ساعت 16)
* پتروشیمی بندرامام - پرسپولیس تهران (سالن والیبال شهرک بعثت - ساعت 16)

- دور برگشت از مرحله نیمه نهایی مسابقات(League Cup) انگلستان امشب با برگزاری دیدار تیم‌های منچستر یونایتد و منچسترسیتی آغاز می شود.

- مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی فوتبال ایتالیا امشب با برگزاری دیدار تیم‌های میلان و اودینزه پیگیری می شود.

- دور برگشت از مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود.
* اوساسونا - راسینگ سانتاندر
* سویا - دپورتیوو لاکرونا
* ختافه - مالاگا
* سلتاویگو - اتلتیکومادرید

- رئیس و دبیرکل فدراسیون فوتبال امروز در نشستی با اعضای کمیته جوانان فدراسیون فوتبال در خصوص روند فعالیت‌های این کمیته بحث و گفتگو می کنند.

کد مطلب 1024602

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