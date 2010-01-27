تبادل آتش دو کره در آبهای مورد مناقشه دو کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یونهاپ، منابع رسمی کره جنوبی امروز چهارشنبه اعلام کردند که ناوگان نظامی کره شمالی چند گلوله توپ به مرز آبی مورد مناقشه دو طرف شلیک کرده و با واکنش نیروهای این کشور مواجه شده اند.

یک مقام نظامی که خواست نامش فاش نشود گفت که این درگیری تلفات یا خسارتی درپی نداشته است.

این مرز بین دو کشور در دریای زرد پس از جنگ 1950 تا 1953 دو کره به طور یکجانبه توسط سازمان ملل متحد تعیین شد، اما پیونگ یانگ این مرزبندی را به رسمیت نمی شناسد و بخشی از آب های جنوبی تر را جزئی از قلمرو خود می داند.



این درگیری درحالی رخ داد که هرگونه رفت و آمد کشتی های کره جنوبی در دو منطقه دریای زرد نزدیک مرز مشترک دو کره ، ممنوع شده است. کره شمالی دیروز سه شنبه اطراف مرز آبی مورد مناقشه دریای زرد که در سالهای 1999 و 2002 میلادی صحنه درگیریهای مرگبار دو کشور بوده، "منطقه ممنوعه برای هرگونه کشتیرانی" اعلام کرد.