طالبان در حال خرید تسلیحات از جنگ سالاران سابق است

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشریه در گزارش خود از مزار شریف در شمال افغانستان می نویسد: شواهد در حال تقویت شدن است که طالبان در حال خرید تسلیحات از مخالفین گذشته و شاید آینده خود برای جنگ با دولت و نیروهای خارجی است و دولت افغانستان و نیروهای غربی هم نگران انبارهای عظیم اسلحه متعلق به جنگ سالاران سابق هستند افرادی که دولت در بی طرف ساختن آنها شکست خورده است.

ژنرال "غلام مجتبی پتنگ" فرمانده منطقه "پامیر" در شمال افغانستان وجود انبارهای تسلیحاتی در شمال را و اینکه آنها تهدید بزرگی برای امنیت هستند، تائید در عین حال از مقدار دقیق این تسلیحات ابراز بی اطلاعی می کند.

این ژنرال همچنین تائید می کند که این تسلیحات متعلق به فرماندهان سابق در شمال است و این را هم خبر می دهد که چند انبار مهم در ولایت شمالی بدخشان کشف شده است.

وی می گوید: در ارتباط با تامین امنیت نگرانی وجود دارد اینکه این تسلیحات به دست دشمنان صلح و امنیت برسد و ما می توانیم بگوییم که منابع خوبی برای فراهم کردن اسلحه برای طالبان هستند.

همچنین ژنرال "فرانک لیدنبرگر" فرمانده نیروهای ایساف در شمال نیز نگرانی خود را از تهدید این تسلیحات اعلام می کند و می گوید: ما از هیچ تلاشی برای جمع آوری آنها فروگذار نخواهیم کرد اما در عین حال ما زمانی این اقدام را می کنیم که دولت افغانستان خواستار کمک در این رابطه شده باشد.