به گزارش خبرنگار مهر، جشن یکصد سالگی فوتبال ایران سه شنبه شب در مرکز همایشهای بین المللی رازی برگزار شد که طی آن از برترین‌های ادوار مختف این رشته پرطرفدار تقدیر شد.

البته در حالی که جای خالی مربیانی همچون علی پروین، امیر قلعه نویی و بسیاری از مربیان لیگ برتری و دسته اولی و همچنین ستارگانی مانند علی دایی، مهدی مهدوی کیا، علی کریمی و ... در این مراسم خالی بود اما بزرگان گذشته فوتبال، با حضور پرشور خود جلوه خاصی به این مراسم بخشیده بودند.

در ابتدای این مراسم کلیپی از بزرگان گذشته فوتبال که دار فانی را وداع گفته اند پخش شد که در این کلیپ روی قبر اکثر آنها گل گذاشته شد. سپس علی کفاشیان دقایقی برای حاضران صحبت کرد و در ادامه بیانیه یکصد سالگی فوتبال خوانده شد. در ادامه هم یادبودهایی که تاریخ سازان و بزرگان مختلف فوتبال اهدا شد که شرح آن را در زیر می خوانید:

* اهدا لوح و یادبود مراسم صدسالگی فوتبال به پیشکسوتان و چهره‌های وی‍ژه: فیروز پزشکی، امیر نیکخواه، قباد نقش تبریزی، امیر ابوطالب، علی پورجانکی، حسین کمایی، شاهمراد شکر خدایی، حسن اعلم، لفته سه برادران، محمود یاوری، نادر افشار، جمشید وطن دوست، رضا هیربد، امیر مسعود برومند، مهدی اربابی، نصیر رحیمی، مهدی حاج محمد، منصور رشیدی، اکبر مالکی، فرامرز ظلی، حسین فرزامی، نایب رویین تن، صفی زاده، عابدینی، پهلوانی، صحابه، مرتضوی، آبشناسان، راغفر، سجادی، حسن فاخری، محمود شکیبی، جواد بهشتی، هادی طاووسی، علی اکبر محب، نادر لطیفی، حسن امین بخش، اکبر کیا، خواجه حسینی، علی الهی، بهمن صالح نیا، فیروز پزشکی و مهدی نصیر اوقلی که البته در بین این پیشکسوتان تنها 7 نفر در مراسم حضور داشتند که حمید استیلی هدیه هادی طاووسی را اهدا کرد و کریم باقری هدیه علی پورجانکی(معروف به سیم خاردار فوتبال)، محمد خاکپور هدیه نیکخواه بهرامی، حمید علیدوستی هدیه نادر افشار، افشین پیروانی هدیه لفته سه برادران، حسین عبدی هدیه حسن اعلم و کریم بوستانی هدیه نادر لطیفی را اهدا کردند.

از راست به چپ: هاشمی، عابدینی ، حبیبی، شمس ، مایلی کهن، دوستی، مهرعلیزاده، کفاشیان و فائقی

* اهدا لوح و یادبود مراسم صدسالگی فوتبال به مربیان برتر 100 سال اخیر: حسین فکری(صعود به المپیک برای اولین بار)، حشمت مهاجرانی (قهرمانی در آسیا و صعود به جام جهانی)، حسن حبیبی(فهرمانی در جام ملت‌های آسیا و صعود به المپیک)، برانکو ایوانکوویچ(قهرمانی آسیا و صعود به جام جهانی)، جلال طالبی(هدایت تیم ایران در جام جهانی)، حسین شمس(کسب افتخارات بزرگ برای فوتسال در سال‌های اخیر)، محمد مایلی کهن(عنوان چهارم جهان در فوتسال و سومی در جام ملت‌های آسیا) و علی دوستی(قهرمانی تیم نوجوانان در آسیا و صعود به مرحله حذفی جام جهانی برای نخستین مرتبه در تاریخ فوتبال ایران) در این بین اهدای جایزه محمد مایلی کهن توسط امیر عابدینی و آشتی این دو نفر پس از مدتها با تشویق حاضران همراه شد. این دو به خاطر اظهار نظرهایی که علیه یکدیگر داشتند مدتها سوژه رسانه ها بودند.

* اهدا لوح و یادبود مراسم صدسالگی فوتبال به روسای 5 فدراسیون برتر 100 سال اخیر: حسین مبشر، ناصر نو آموز، داریوش مصطفوی، محمد دادکان و علی کفاشیان

* اهدا لوح و یادبود مراسم صدسالگی فوتبال به 10 داور برتر بالای 70 سال: داود نصیری، داود حیدری، عبدالرضا موزی، محمد صالحی، حمید خوشخوان، بهمن بهلولی، پرویز سیار و عباس مقدس زاده

* اهدا لوح و یادبود مراسم صدسالگی فوتبال به 2 هنر پیشه همراه با فوتبال: سعید راد و مرتضی احمدی

* اهدا لوح و یادبود مراسم صدسالگی فوتبال به شخصیت برتر فوتبال: ناصر عظیمی.

محمد مایلی کهن و امیرعابدینی پس از کدورتی که داشتند با یکدیگر آشتی کردند

در پایان مراسم هم مجری برنامه ضمن تقدیر از مسئولان و بازیکنان تیم‌های مختلف بانوان که در مراسم حضور داشتند، تاکید کرد در مراسم های بعدی از شخصیت‌های برجسته این بخش هم تقدیر خواهد شد. ضمن اینکه از تیم فوتبال هنرمندان و تمام حاضران که از شهرستان‌ها در این مراسم حضور یافته بودند تجلیل شد.