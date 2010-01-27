معاون اسبق پنتاگون در گفتگو با مهر: بحران افغانستان نیازمند راهبرد منطقه ای است

"لارنس کورب" معاون وزیر دفاع آمریکا در زمان ریاست جمهوری "رونالد ریگان" در خصوص کنفرانس لندن گفت: باید این نکته را در نظر داشت که آمریکا به تنهایی نمی تواند در افغانستان موفق شود و از همین رو باید از تمامی همسایگان این کشور کمک بگیرید.

کورب که هم اکنون از اعضای اصلی "مرکز توسعه آمریکا" بوده و همچنان از مشاوران پنتاگون محسوب می شود در ادامه گفت: کنفرانس هایی مانند کنفرانس لندن اگر بر اساس واقعیت و نه سیاست برگزار شوند می توانند به حل بحران افغانستان کمک کنند.

وی در خصوص ارزیابی خود از استراتژی "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا برای افغانستان نیز بدون توجه به ناکامیهای واشنگتن گفت : معتقدم که اعزام 30 هزار نظامی جدید به افغانستان باید به عنوان بخشی از استراتژی باشد و نه تمام آن و واشنگتن باید بتواند امنیت را در افغانستان برقرار کند و از تبدیل شدن این کشور به مکانی برای تروریسم جهانی جلوگیری کند.

کورب در توضیح سخنان خود افزود: اما در هر استراتژی و راهبردی آنچه باید بیش از موضوع اعزام نیرو و دیپلمات در نظر گرفت این است که اینگونه راهبردها با چه بازخوردی در کشور هدف مواجه می شوند. ما باید بدانیم که چه زمانی وارد جنگ بشویم، ما همچنان باید بدانیم که هزینه های جنگ را به چه صورتی تامین کنیم.

معاون وزیر دفاع سابق آمریکا در ادامه گفت: از زمان جنگهای داخلی 1812 تا جنگهای جهانی اول و دوم و جنگ کره و ویتنام دولت آمریکا همواره با افزایش مالیاتها و یا کاهش مخارج داخلی تلاش کرده تا بتواند هزینه های نظامی خود را تامین کند در نتیجه این مردم آمریکا هستند که هزینه جنگ را پرداخت می کنند و نه دولت ایالات متحده.

کورب در مورد تعیین جدول زمانی از سوی آمریکا برای خارج کردن نظامیان از افغانستان گفت: بازگرداندن مجدد آرامش به افغانستان باید به عنوان یک پیش شرط اساسی برای خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان باشد. و برای تحقق این پیش شرط من پیشنهاد می کنم که آمریکا از شکل گیری دولتی که قادر به کنترل سرزمین خود و برآورده کردن نیازهای اولیه مردم افغان باشد حمایت کند.

کورب در مورد خشم مردم افغانستان از نظامیان خارجی حاضر در کشورشان نیز گفت : آمریکا اعلام کرده که نباید نظامیان این کشور را همانند اشغالگر تصور کنند و باید برای تائید این مطلب تلاش کند و البته تعیین جدول زمانبندی شده برای خروج از افغانستان نیز می تواند در تغییر دیدگاه مردم افغانستان موثر باشد.

عضو موسسه تحقیقاتی "مرکز توسعه آمریکا" در ادامه گفت: در مورد عراق دیدیم که برقراری امنیت نسبی در این کشور پیش شرط آمریکا برای اجرای طرح خروج بود و در افغانستان نیز می توان این روش را به کار گرفت اما باید این نکته مهم را نیز در نظر گرفت که افغانستان با عراق فرق دارد.

وی در پایان گفت: آمریکا باید تلاش کند که از بازگشت القاعده به افغانستان جلوگیری کند. و در این راه نیازمند کمک های بین المللی است. از همین رو پیشنهاد می کنم که آمریکا به دنبال یک استراتژی منطقه ای باشد و علاوه بر اعزام نیروی بیشتر باید برنامه ای برای استفاده از شهروندان افغانی به منظور بازگرداندن آرامش به افغانستان داشته باشد.

لورنس کورب در خصوص راهکارهای موجود برای پایان بحران افغانستان گفت : آمریکا باید به این نکته توجه داشته باشد که مناطق مرزی افغانستان و پاکستان تبدیل به مکانی امن برای القاعده شده و شکست در افغانستان علاوه بر آنکه ثبات پاکستان را به مخاطره می اندازد برای کل منطقه نیز مشکلات فراونی را تولید می کند. و سرانحام موضوع مواد مخدر در افغانستان است که تبدیل به یک منبع مالی فوق العاده برای تروریستهای منطقه ای و بین المللی شده، از همین رو مقابله با پدیده کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان می تواند کمک زیادی به حل بحران این کشور کند.