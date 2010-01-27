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۷ بهمن ۱۳۸۸، ۸:۴۹

دبیر مشترک فرهنگستانهای ایران استعفا کرد

دبیر مشترک فرهنگستانهای ایران استعفا کرد

مسعود کنزی دبیر مشترک فرهنگستان‌های چهارگانه جمهوری اسلامی ایران پس از سالها فعالیت از سمت خود استعفاء کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کنزی پس از تغییر و تحولات اخیر در برخی فرهنگستان‌ها استعفاء خود را تسلیم روسای چهارگانه فرهنگستان‌ها کرد که بلافاصله با این کناره‌گیری موافقت شد.

همچنین روسای فرهنگستان‌ها شامل فرهنگستان علوم، علوم پزشکی، زبان و ادب فارسی و هنر به توافق رسیدند که محمدرضا شمس اردکانی را فعلاً عهده‌دار سمت دبیری مشترک این فرهنگستان‌های چهارگانه بکنند.

در حال حاضر غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم، علی معلم دامغانی رئیس فرهنگستان هنر و علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی هستند.

مرندی و معلم به تازگی و با حکم رئیس جمهوری جایگزین روسای قبلی در فرهنگستان‌های مربوطه شده‌اند.

محمود احمدی‌نژاد رئیس عالی فرهنگستان‌های جمهوری اسلامی ایران است.

 

کد مطلب 1024610

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