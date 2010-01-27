دبیر مشترک فرهنگستانهای ایران استعفا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، کنزی پس از تغییر و تحولات اخیر در برخی فرهنگستان‌ها استعفاء خود را تسلیم روسای چهارگانه فرهنگستان‌ها کرد که بلافاصله با این کناره‌گیری موافقت شد.

همچنین روسای فرهنگستان‌ها شامل فرهنگستان علوم، علوم پزشکی، زبان و ادب فارسی و هنر به توافق رسیدند که محمدرضا شمس اردکانی را فعلاً عهده‌دار سمت دبیری مشترک این فرهنگستان‌های چهارگانه بکنند.

در حال حاضر غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم، علی معلم دامغانی رئیس فرهنگستان هنر و علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی هستند.

مرندی و معلم به تازگی و با حکم رئیس جمهوری جایگزین روسای قبلی در فرهنگستان‌های مربوطه شده‌اند.

محمود احمدی‌نژاد رئیس عالی فرهنگستان‌های جمهوری اسلامی ایران است.



