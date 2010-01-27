توجه هیئتهای استان کردستان به ورزش بانوان ضعیف است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، محمد شفیعی شامگاه سه شنبه در جلسه هم اندیشی بررسی وضعیت ورزش بانوان استان کردستان اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر بعضی از هیئت های استان به ورزش بانوان توجه نمی کنند و شرایط فعلی و حاکم بر ورزش بانوان در کردستان به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

وی ادامه داد: اختصاص 30 درصد از اعتبارات هیئت‌های ورزشی به بانوان برای اعزام ورزشکاران به مسابقات، خرید تجهیزات و قرارداد با بعضی از باشگاه‌های ورزشی از سیاست‌های کاری سازمان تربیت بدنی است که متاسفانه بر اساس گزارشهای مختلف این اصول در بعضی از هیئتهای ورزشی استان کردستان رعایت نمی شود که تربیت بدنی استان با پیگیری و نظارت بیشتری با این روند برخورد خواهد کرد.

مدیرکل تربیت بدنی استان کردستان با اشاره به دیگر مشکلات و کمبودهای ورزش بانوان در استان کردستان عنوان کرد: در حال حاضر 90 تا 95 درصد هیئت‌های ورزشی استان 30 درصد بودجه تخصیصی به بخش بانوان را پرداخت نمی‌کنند که این امر در آینده مشکلاتی را در عرصه ورزش استان به دنبال خواهد داشت.

شفیعی بیان داشت: اداره کل تربیت بدنی استان کردستان در راستای توجه هر چه بیشتر به ورزش بانوان در تمامی شهرستانها یک باب سالن ورزشی را به صورت اختصاصی به این قشر اختصاص داده و در کنار آن مکانهای دیگری را نیز به صورت یک روز در میان در اختیار بانوان قرار خواهد داد هر چند که به رغم تمامی تلاشهای صورت گرفته ولی متاسفانه هنوز هم در زمینه تامین فضای ورزشی مورد نیاز برای بانوان استان دچار مشکل هستیم.

در ادامه این جلسه معاون ورزش بانوان تربیت بدنی کردستان نیز با ارائه گزارشی از کمبود فضای ورزشی این قشر از جامعه خبر داد و افزود: یکی از مشکلات اصلی ورزش بانوان در کردستان نبود اسپانسر بخش خصوصی است که امیدواریم در راستای جبران این کمبود سازمان تربیت بدنی ما را کمک کند.

در ادامه این جلسه که با حضور کارشناسان امور بانوان سازمان تربیت بدنی کشور و کلیه نائب رئیسان هیئتهای ورزشی برگزار شد، مهمترین مشکلات و کمبودهای ورزش بانوان استان کردستان مطرح و برای رفع آنها تصمیم گیری شد.