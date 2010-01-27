شادی کردهای عراق از اعدام علی شیمیایی

علی حسن المجید معروف به علی شیمیایی پسرعموی صدام دیکتاتور سابق عراق روز گذشته دوشنبه به دار مجازات آویخته شد.

دادگاه عالی جنایی عراق، 27 دی ماه، علی حسن المجید معروف به علی شیمیایی از سرکردگان رژیم بعثی سابق و وزیر دفاع این رژیم را به جرم دستور برای بمباران شیمیایی حلبچه و کشتار هزاران کُرد در سال 1988 به اعدام محکوم کرده بود.

گفته می شود در جنایاتی که به دستور حسن المجید در زمان رژیم بعثی سابق عراق رخ داد، بین 50 تال 100 هزار شهروند عراقی قتل عام شدند.

علی حسن المجید برای چهارمین بار به اعدام محکوم شده بود؛ وی اولین بار در سال 2007 در پرونده انفال(کشتار کردها) و بار دوم در مسئله انتفاضه شیعیان و کشتار بی رحمانه آنها و برای سومین بار در حوادث نماز جمعه پس از ترور آیت الله محمد صادق صدر پدر مقتدی صدر در سال 1999، به اعدام با چوبه دار محکوم شده بود.

با وجود گذشت چند سال از صدور حکم اعدام علی شیمیایی و دیگر سران رژیم بعثی سابق عراق، دادگاه عالی جنایی این کشور نتوانسته بود به دلیل اختلاف هیئت ریاست جمهوری و دولت عراق حکم این افراد را اجرا کند.

خبر اعدام علی شیمیایی سنگدل ترین همراه صدام، بیش از همه موجی از شادی و سرور را در میان مردم حلبچه به وجود آورد. مساجد این شهر پس از خبر اعدام علی شیمیایی اذان و سرودهای مذهبی پخش کردند و اهالی این شهر علیرغم بارش باران با پخش شیرینی به یکدیگر تبریک می گفتند.

علی شیمیایی در بمباران حلبچه در مارس 1988 حدود 5 هزار نفر از شهروندان این منطقه را قتل عام کرد.

"هادی العامری" یکی از نمایندگان ائتلاف یکپارچه عراق نیز اظهار داشت: اعدام علی شیمیایی برای تمامی قربانیان رژیم دیکتاتوری صدام یک خوشحالی محسوب می شود.

دولت اقلیم کردستان عراق نیز از اجرای حکم اعدام علی شیمیایی استقبال و اعلام کرد: اعدام علی حسن المجید نباید مانع از اطلاق نام نسل کشی در حلبچه شود زیرا ابعاد این قضیه بسیار گسترده است و هنور متهمانی هستند که باید محاکمه شوند.

"کاوه محمود" سخنگوی دولت اقلیم کردستان عراق خاطرنشان کرد: کردستان تمامی تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا بر بمباران شیمیایی حلبچه نام نسل کشی اطلاق شود و به ساکنان آن غرامت داده شود.

رئیس انجمن قربانیان بمباران شیمیایی حلبچه نیز از اعدام علی حسن المجید استقبال کرد و اظهار داشت: این انجمن امیدوار بود که اعدام علی حسن المجید پس از اطلاق نام نسل کشی بر بمباران شیمیایی حلبچه صورت گیرد زیرا چنین نامگذاری حق مشروع شهروندان آن است.

وی خاطرنشان کرد که انجمن مذکور از دادگاه عالی جنایی عراق و نیز هیئت دادستانی خواسته است که بر بمباران شیمیایی حلبچه لفظ نسل کشی اطلاق شود اما آنها تاکنون پاسخی به این موضوع نداده اند.