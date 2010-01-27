"دارا و ندار" نوروز در جام جم/ معیار، نظر مخاطب خارج از کشور است

مجید رجبی معمار مدیر شبکه جام جم در حاشیه مراسم جشن فجر و برترین های این شبکه در جمع خبرنگاران گفت: یکی از اقدامات خوب شبکه جام جم برگزاری این مراسم است که امسال نیز همچون سالهای قبل برپا و برترین ها در حوزه های اجرا، بازی، تهیه کنندگی و ... مورد تقدیر قرار گرفتند.

در این مراسم برترین ها از دیدگاه مخاطبان انتخاب و معرفی می شوند و به هیچ وجه شبکه در انتخاب آنها دستکاری نکرده است چرا که نظر مخاطب برایمان قابل احترام است.

وی در ادامه افزود: قصد داریم سال آینده برای برگزاری مراسم جشن فجر و برترین ها تجدید نظر کرده و تعداد برترینها را افزایش دهیم. بیش از 10 هزار نفر از ایرانی های مقیم کشورهای اروپایی، آمریکایی و ... در نظرسنجی برترینهای شبکه جام جم شرکت و نظر خود را اعلام کردند. علاوه بر آن چهار هزار نفر از ایرانیهای داخل کشور هم که شبکه جام جم را از طریق ماهواره دریافت می کنند در نظرسنجی شبکه شرکت کردند.

مدیر شبکه جام جم خاطرنشان کرد: ما تمام نظرات ایرانی های داخل کشور را کنار گذاشتیم چرا که مخاطب شبکه جام جم ایرانی های خارج از کشور هستند. امسال تلاش کردیم جشن شبکه جام جم با کیفیت بهتری در کیش برگزار شود. دلیل انتخاب کیش به جاذبه های گردشگری آن بر می گردد.

رجبی معمار ادامه داد: مراسم جشن فجر و برترین ها قرار است در ایام دهه فجر از شبکه جام جم روی آنتن برود. بنابراین سعی کردیم آیتم های متنوعی برای مخاطبان داشته باشد. همچنین در این مراسم هنرمندان اقوام مختلف از کردستان، آذربایجان شرقی و ترکمن صحرا برنامه های زیبایی را اجرا کردند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره معیارهای شبکه جام جم برای انتخاب و پخش تله فیلم ها در مجموعه های تلویزیونی از این شبکه توضیح داد: اداره کل تامین برنامه شبکه جام جم این وظیفه را بر عهده دارد تا فیلمها، مجموعه ها، مسابقات و مستندهای برتر شبکه های داخلی را برای پخش انتخاب کند. حدود 40 تا 45 درصد برنامه های شبکه جام جم از شبکه های داخلی تامین می شود. مسلماً برای انتخاب برترین ها باید معیارها مشخص باشد چرا که تولیدات شبکه های داخلی زیاد هستند. از سوی دیگر باید آثاری برای پخش در نظر گرفته شود که ایرانی های خارج از کشور به لحاظ ساختار، محتوا و ادبیات با آن ارتباط برقرار کرده و به افزایش سواد بصری و ذوق ادبی آنها کمک کنند.

مدیر شبکه جام جم در ادامه گفت: میزان استقبال مخاطبان داخلی ایران از آثار ملاک مهمی برای انتخاب تولیدات است. وقتی مجموعه ای بالای 70 تا 80 درصد مخاطب داشته باشد و موضوع آن مورد توجه جوانان قرار بگیرد، مسلماً می تواند برای ایرانی ها خارج از کشور هم جذاب باشد. علاوه بر آن باید مجموعه هایی را برای پخش در نظر بگیریم که موضوع آن به روز و متناسب با واقعیت های اجتماعی باشد تا ایرانی های خارج از کشور بهتر با زندگی امروز ایرانی ها آشنا شوند.

رجبی معمار اشاره کرد: قصد داریم مستندهایی پخش کنیم که تصویرگر کوچه ها و بازارهای تهران باشد. پخش آثار برجسته مراکز استانها شامل فرهنگ های مختلف از دیگر برنامه های شبکه جام جم در آینده است تا ترویج دهنده آداب و رسوم اقوام مختلف ایران باشیم. یکی دیگر از اقدامات آینده شبکه جام جم پخش زنده مستندهای مراکز استانهاست تا بینندگان خارج از ایران به صورت زنده وضعیت اماکن مذهبی و تاریخی شهرهای مختلف را ببینند و بدانند در آن لحظه آن اماکن چگونه هستند.

وی یادآور شد: برای ایرانی های خارج از کشور جالب است به صورت زنده حرم شاه چراغ، خیابان زند شیراز و ... ببینند. همچنین با توجه به اینکه شهرداری چهار هزار دوربین در نقاط مختلف تهران قرار داده می توانیم به صورت زنده هر لحظه از تهران را نشان دهیم. از سویی دیگر قرار شده با شهرداری مراکز استانها هم تعاملاتی داشته باشیم تا بتوانیم به صورت زنده خیابانهای مختلف شهرهای ایران را نشان دهیم.

مدیر شبکه جام جم یکی از اهداف این شبکه را امیدبخشی به مخاطبان دانست و گفت: در حال حاضر اکثر رسانه های غربی تلاش می کنند ایران را به عنوان کشوری عقب مانده نشان دهند. آنها از اغتشاشات هم سوء استفاده کرده و واقعیت ها را نشان ندادند بنابراین موظف هستیم واقعیت ها را انعکاس دهیم.

وی در ادامه افزود: تهران زیباترین شهر در غرب آسیاست گرچه برخی تعریف زیبایی بیروت را می کنند اما هر یک از شهرهای ایران طبیعت زیبایی دارد که با پخش برنامه های متنوع می توانیم روایتگر زیبایی های ایران باشیم. ویژگی شبکه جام جم یادآوری این اماکن و زیبایی ها برای ایرانی های خارج از کشور است.

رجبی معمار مبنای جدی شبکه جام جم را انعکاس واقعیتها برشمرد و گفت: شبکه جام جم با بینندگان صادق است و از گزافه گویی پرهیز می کند و تا تصمیمی به صورت قانونی جدی نشده و هنوز در مرحله آرزو قرار دارد، مطرح نمی کنیم. من به مجریان شبکه جام جم تاکید کرده ام در این باره به صورت جدی با مسئولین صحبت کنند و آنها باید پاسخگو باشند. در واقع شبکه جام جم وعده ای کاذب به مخاطبان نمی دهد. همان طور که در اسلام اشاره شده رستگاری و نجات و راستگویی.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر ضعیف بودن بخش عمده آثار مراکز استانها با وجود تاکید رئیس سازمان صدا و سیما مبنی بر افزایش کیفیت آنها و دلیل پخش این تولیدات از شبکه جام جم گفت: آقای ضرغامی با حساسیت زیادی پیگیر تولیدات استانی هستند. ایشان سالها پیش که معاونت امور مجلس و استانها را به عهده داشت در تولید فیلم و سریال مراکز استانها اقدامات جدی ای انجام داد.خوشبختانه مراکز استانها در حوزه انیمیشن آثار ارزشمندی را تولید می کند و نیروهای جوان و با استعداد شناسایی شده اند. گرچه در حوزه فیلم و سریال آثار ارایه شده کیفیت بالایی ندارند اما آقای ضرغامی در این باره تاکید زیادی به مراکز کرده اند تا اثار آنها ترویج دهنده مسایل بومی مربوط به خودشان باشد.

رجبی معمار ادامه داد: با توصیه آقای ضرغامی امیدواریم سال 89 آثار مناسبی در حوزه فیلم و سریال در مراکز استانها تهیه شود. شبکه جام جم آثار مراکز استانها در حوزه اندیشه، مستندها، مسابقات و برخی بازیهای محلی را پخش می کند تا ترویج دهنده فرهنگ اقوام مختلف ایران باشد. همچنین باید برای پیشرفت آثار مراکز استانها با آنها کارهایی به صورت مشارکتی انجام داد و نباید همیشه گلایه کرد. در این باره شبکه جام جم هم کارهایی در دستور انجام دارد و جلساتی نیز با مدیران صدا و سیمای مراکز استانها داشته تا بتوانیم گنجینه ارزشمند در صدا و سیما به جا بگذاریم.

مدیر شبکه جام جم اشاره کرد: شبکه تهران اخیراً برنامه های را با طرح اولیه آقای افخمی شروع به پخش کرده که اختصاص به نشان دادن تهران در نیمه شبها و صبح های زود دارد. شبکه جام جم نیز این تصاویر را به صورت زنده پخش می کند تا سند تاریخی ارزشمندی برای صدا و سیما تهیه شود.

وی در پاسخ به دیگر سئوال خبرنگار مهر مبنی بر تولید فیلم و سریالهای مستقل از شبکه جام جم گفت: ما صحبت‌هایی با معاونت سیما داشته‌ایم که امیدوارم این کار را آرام آرام انجام دهیم و تا یک سال آینده چند تله فیلم و یک مجموعه تولید کنیم. تولیدات نمایشی این شبکه باید متناسب با مسایل، نیازها و دغدغه های ایرانی های خارج از کشور باشد. امیدواریم روزی به جایی برسیم که شبکه های داخلی برای پخش آثار نمایشی شبکه جام جم رقابت کنند. خوشبختانه زمینه تحقیقات برای تولیدات شبکه جام جم مهیا است و می توانیم آرشیو غنی ای را در اختیار نویسندگان قرار دهیم. تا قصه ها اسکلت مناسبی داشته و متناسب با دغدغه های ایرانی های خارج از کشور باشد.

مدیر شبکه جام جم ادامه داد: علیرضا افخمی هم مشاور شبکه جام جم در امور فیلم و سریال است و خودش هم مشغول نگارش مجموعه ای برای این شبکه است. امیدواریم اولین سریال شبکه به نویسندگی، تهیه کنندگی و کارگردانی او تهیه شود. تلاش می کنیم مجموعه نوروزی دارا و ندار شبکه تهران را همزمان از شبکه جام جم پخش کنیم. پخش مجموعه مهران مدیری از شبکه سه هم همزمان از شبکه جام جم روی آنتن می رود.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاران دیگر رسانه‌ها درباره برگزاری جشن های مختلف در شبکه جام جم گفت: قصد داریم جشن‌هایی با هماهنگی وزارت امور خارجه و سازمان ارتباطات اسلامی برگزار کنیم. این جشن ها به سه منظور تهیه می‌شود. برخی از آنها برای ایرانی‌های خارج از کشور و بعضی برای ایرانی‌های داخل کشور برپا می‌شود. همچنین برخی از آنها که نیاز به رسانه ای شدن نیست در اختیار مسئولان گذاشته می‌شود.

وی در پایان افزود: هدف شبکه جام جم امیدبخشی به مخاطب و انعکاس واقعیت‌ها به مخاطبان است. امیدواریم در این باره موفق شویم.