تامین سلامت شهروندان بدون همکاری و مشارکت مردم امکان پذیر نیست

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، محمد تقی حیدری شامگاه سه شنبه در جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان سنندج اظهار داشت: با توجه به گستردگی موضوع و شیوه های نوین آلودگی در محیط زیست، تامین سلامت شهروندان بدون همکاری و مشارکت خود مردم امکان پذیر نیست و دستگاه های دولتی باید در قدم اول زمینه را برای افزایش مشارکتهای مردمی فراهم نمایند.

وی ادامه داد: در حال حاضر یکی از دغدغه های اصلی مسئولان حفظ بهداشت، سلامت انسانی و زیست محیطی است که تامین این موارد مهم که از شاخصهای اصلی جوامع پیشرفته و توسعه یافته به شمار می روند با احیاء آموزه های دینی و همچنین افزایش مشارکتهای خود مردم در تصمیم گیری ها و تصمیم سازیها قابل اجرا خواهد بود.

فرماندار شهرستان سنندج با اشاره به مشکلات میدان عرضه دام در این شهر و شکایات بیشمار رسیده ازسوی شهروندان بیان داشت: به منظور رفع این مشکلات و افزایش نظارت برنحوه عرضه گوشت و فروش دام زنده و نیز رفاه حال شهروندان و تولید کنندگان تسریع در احداث و بهره برداری از محل جدیدی که به همین منظور مورد نظر قرار گرفته، در اولویت است.

حیدری افزود: محل فعلی عرضه دامهای زنده سنندج در داخل محدوده شهری واقع شده و با همکاری اتحادیه دامداران و خود عرضه کنندگان دام محل مناسبی در خارج از محدوده شهری و با دسترسی آسان تهیه و امیدواریم که با همکاری تمامی دستگاه های متولی امور شهری هر چه سریعتر تجهیز و راه اندازی شود.

وی همچنین با اشاره به تسریع در ساخت و بهره برداری از کشتارگاه صنعتی سنندج افزود: با احداث کشتارگاه صنعتی سنندج که از محل مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان کردستان تامین اعتبار شده است امیدواریم که مشکلات مربوط به عرضه، خرید و فروش و ذبح دام در این شهر حل شود .

فرماندار شهرستان سنندج با اشاره به اینکه هم اکنون روزانه بیش از 160 تن زباله شهرسنندج بازیافت می شود خواستار فرهنگ سازی و آموزش شهروندان برای تسریع در روند تفکیک زباله ها از مبداء شد .

درادامه این جلسه رئیس مرکز بهداشت شهرستان سنندج با ارائه گزارشی به بیان عملکرد و اجرایی شدن مصوبات قبلی این کارگروه پرداخت.