شکست سیاستهای اوباما در برابر ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، مجله تایم نوشت : در طول یک سال گذشته، باراک اوباما دو ضرب الاجل برای ایران تعیین کرد و هدف وی این بود که با سیاست تعامل و سپس تهدید تحریم با مسئله برنامه هسته ای ایران برخورد کند، اما با گذشت یک سال به نظر می رسد که هر دو سیاست در حال شکست است.

براساس این گزارش، هدف از سیاست تعامل با ایران این بود که کشورهایی که قبلا" با تحریم علیه ایران مخالف بودند از جمله چین، روسیه و آلمان را به صف متحدین آمریکا بیاورد. هیلاری کلینتون وزیر امورخارجه آمریکا در نشستی که با نمایندگان مجلس در آوریل گذشته داشت اشاره کرد که با اجرای این سیاست تعدادی از کشورها که تا کنون مخالف تحریم علیه ایران بودند تغییر نظر خواهند داد و در نهایت، تاثیر تحریمها را تقویت خواهد کرد.

اما این نشریه می افزاید این سیاست خیلی موفق نبوده است. هر چند آلمان تا حدودی با آمریکا همکاری می کند، اما آنها نیز تاکید دارند که از تحریمهایی حمایت کنند که از طریق سازمان ملل متحد اعمال شود.

روسیه قبلا رهبر مخالفان تحریم بود، اما اکنون چین این نقش را برعهده گرفته است. چین براین نظر است که برنامه هسته ای ایران خطر جدی برای جامعه بین المللی ندارد، بنابراین مخالف تشدید تحریم علیه ایران است. از این رو با مخالفت چین که حق وتو در شورای امنیت دارد به نظر نمی رسد که این شورا بتواند تحریم جدید علیه ایران را تصویب کند.

مجله تایم در ادامه می افزاید دولت اوباما در ارتباط با تعامل و تحریم در شرایط ناخوشایندی قرار دارد. البته حامیان دولت وی بر این باورند که روش وی درست بوده است، اما برخی از اعضای ارشد کنگره حتی دموکراتها این سئوال را مطرح می کنند که چه نتیجه ای از این سیاستها به دست آمده است.

هفته نامه تایم در پایان می افزاید که در این شرایط دولت اوباما چه کاری باید انجام دهد؟ برخی از دیپلماتهای اروپایی و آمریکایی براین نظرند که می توان به تدریج همکاری چین را به دست آورد، اما آنها به طور خصوصی می گویند باید بدون همراهی چین، آمریکا و اروپا تحریمهای خود را علیه ایران تشدید کنند. این گزارش تاکید می کند هدف ایران از ابتدا، ایجاد اختلاف میان اعضای گروه شش بوده است. چرا که با توجه به ادامه روابط تجاری برخی از کشورها از جمله چین، روسیه، هند و ترکیه با ایران ، تحریمهای یک جانبه بسیار ضعیف خواهد بود.

مجله تایم در نتیجه گیری خود آورده است که در واقع همینکه آمریکا و اروپا حاضر باشند تحریمهای یک جانبه علیه ایران اعمال کنند خود حاکی از شکست سیاستهای اوباما در برابر ایران است.